Ningún lugar de la Tierra está a salvo de la contaminación lumínica por satélites lanzados

2 de Abril - Los astrónomos ya están al borde de las megaconstelaciones de satélites. Desde 2019, SpaceX ha lanzado más de 1000 satélites Starlink para un servicio global de Internet. Y le sigue una lista de compañías que esperan lanzar más satélites, como por ejemplo Amazon.



Hasta ahora, los astrónomos y grupos de defensa han centrado sus preocupaciones en cómo los rastros brillantes de satélites individuales en el cielo interrumpen a los observadores a simple vista e inundan las observaciones astronómicas más sensibles. En respuesta, los ingenieros de SpaceX han logrado atenuar sus satélites posteriores a aproximadamente una cuarta parte del brillo de los primeros prototipos.



Pero Miroslav Kocifaj, astrónomo de la Academia de Ciencias de Eslovaquia, tenía una preocupación diferente. Se preguntó si la nube colectiva de satélites y escombros sobre la Tierra podría dispersar la luz hacia la atmósfera de manera más general. Incluso si los objetos individuales no son visibles, ¿podría su presencia agregar un brillo de fondo adicional al cielo nocturno de una manera que borrara los confines más débiles del cosmos?



Kocifaj, Barentine y sus colegas descubren que sí. Incluso en los lugares más oscuros posibles de la Tierra, de hecho, el cielo en sí tiene un brillo natural en la atmósfera superior de fuentes como partículas ionizadas. Pero además de ese brillo de fondo, los objetos que ya están en órbita pueden agregar aproximadamente un 10% más de luz difusa, estiman.



"Es un poco revelador", dice John Barentine, director de políticas públicas de la International Dark-Sky Association, quien ayudó a crear el estudio. Los hallazgos fueron publicados por la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. "A medida que el espacio se llena más, la magnitud de este efecto solo será mayor, no menor", agregó Barentine.



Ese cálculo se basa en varias suposiciones, comenzando con estimaciones del número y distribución del tamaño de los objetos espaciales a mediados de la década de 1990, extrapolando el creciente hacinamiento del espacio desde entonces, y adivinando cuán reflectantes serían estos objetos en promedio.



"Espero una confirmación independiente del resultado", dice Pat Seitzer, astrónomo emérito de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, que ha modelado el brillo de satélites individuales y está colaborando con SpaceX para atenuar versiones futuras. Dice que el cálculo del equipo parece razonable, pero le sorprendió la magnitud del efecto.



En 1979, la Unión Astronómica Internacional sugirió que los observatorios astronómicos deberían construirse solo donde la contaminación lumínica agregue menos del 10% más de luz sobre el resplandor natural del cielo; el nuevo estudio sugiere que en ningún lugar del planeta se cumplen esos estándares.



El ojo humano puede detectar diferencias de contraste tan pequeñas, sin embargo, Barentine dice que la mayoría de los observadores de estrellas no lo notarán. Pero resulta ser importante para los astrónomos que buscan objetos tenues y extendidos en el cielo, como galaxias tenues, astrónomos en busca de pistas sobre la física de la formación de galaxias y la naturaleza de la materia oscura. Para que esas galaxias tenues se destaquen del resplandor del aire, los astrónomos ya necesitaban exposiciones prolongadas en los telescopios más grandes en los sitios más oscuros disponibles.



Lo más importante para este tipo de investigación no es solo la cantidad de brillo de fondo adicional, sino cómo varía en todo el mundo, de los cuales ninguno se ha medido todavía, dice Mireia Montes, astrónoma del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial.