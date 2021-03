OMS sugiere que el coronavirus se transmitió de los murciélagos a los humanos a través de otro animal

Credito: AP

29-03-21.-El esperado informe de los científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fueron enviados a Wuhan, China, para investigar el origen del virus SARS Cov2, fue dado a conocer preliminarmente a las agencias de noticias AFP y AP.



En su reporte destacan que es "extremadamente improbable” que el coronavirus, responsable de causar covid 19, haya escapado de algún laboratorio o sea producto de un accidente en alguna de estas instalaciones.



Por otro lado, se determinó que la transmisión al hombre del virus del covid-19 vía un animal intermedio es una hipótesis "entre probable y muy probable".



La versión final de este esperado informe confirma las primeras conclusiones que los expertos presentaron el 9 de febrero en Wuhan, en China, cuando terminaron su misión. Los expertos se inclinan por la teoría hasta ahora aceptada de que el virus se transmitió de un primer animal, probablemente un murciélago, al hombre, vía otro animal que actuó como intermediario y que aún no ha sido identificado. No obstante, la posibilidad de una transmisión directa entre el animal inicial y el hombre es todavía considerada entre "posible y probable" en este informe.



Los expertos tampoco descartaron la posibilidad de que el virus haya llegado en carne congelada, una idea que Pekín defiende, considerando que es algo "posible". El informe confirma por tanto que sigan adelante los estudios sobre la base de estas tres hipótesis,



Los expertos afirman que no estudiaron la posibilidad de un acto deliberado de dejar escapar un virus de este tipo y que consideran "extremadamente improbable" la hipótesis de un accidente.



En la investigación se determinó que a la luz de las informaciones sobre ciertos animales "como receptores intermediarios de enfermedades es necesario realizar otras investigaciones incluyendo una mayor zona geográfica" en China y en otras regiones. Los expertos señalan además que los estudios llevados a cabo en el mercado de Huanan de Wuhan y en otros mercados de la ciudad, no sirvieron para encontrar "elementos que confirman la presencia de animales infectados". "Debe haber investigaciones en zonas más amplias y en un mayor número de países", concluye el informe.



Esta misión internacional de expertos sobre los orígenes del virus, considerada crucial para luchar contra esta pandemia y contra otras en el futuro, tuvo muchos problemas para concretarse debido a la reticencia de las autoridades chinas a la hora de recibir a estos expertos mundiales.



*Con información de AFP y AP