La NASA revela el enigma del Triángulo de las Bermudas

La región que incluye el “misterioso” Triángulo de las Bermudas

23 de Marzo - Los especialistas de la agencia espacial han encontrado un punto débil en el campo magnético de la Tierra. Un nuevo descubrimiento de la NASA podría explicar la “misteriosa” desaparición de barcos y aviones que transitan sobre el Triángulo de las Bermudas entre Miami, Bahamas y Puerto Rico.



Según científicos de la agencia espacial, el campo magnético de la Tierra tiene una debilidad del "tamaño continental de los Estados Unidos" que se cierne sobre América del Sur y el Atlántico Sur. Los especialistas de la NASA también señalan que somos inmunes a los impactos en la Tierra, pero los satélites no tienen tanta suerte: cuando atraviesan la anomalía, son bombardeados con radiación "más intensa que en cualquier otro lugar en órbita".



Esta anomalía, conocida como la Anomalía del Atlántico Sur (AAS), o el "Triángulo de las Bermudas del Espacio" en general, es una región ubicada en el punto donde el campo magnético de la Tierra es particularmente débil. Esto significa que las partículas de rayos cósmicos solares no se retienen en el Triángulo de las Bermudas de la misma manera que en otras partes del planeta. Como resultado, la luz solar viaja hasta 124 millas hasta la superficie de la Tierra, en una serie de sondas de órbita terrestre baja (LEO).



"No me gusta el título del Triángulo de las Bermudas, pero en esa área, la intensidad reducida del campo geomagnético aumenta la exposición de los satélites a partículas energéticas... Hasta el punto en que la nave espacial podría dañarse mientras transita por la región. ", dijo John Tarduno, profesor de geofísica en la Universidad de Rochester.



"Por lo tanto, los satélites que atraviesan el Triángulo de las Bermudas encontrarán mayores cantidades de radiación hasta el punto de que el daño puede ser causado por una descarga o un arco eléctrico", dijo Tarduno.



El campo magnético de la Tierra generalmente protege entre 620 y 37,000 millas sobre la superficie del planeta, pero la baja altitud del hotspot lo coloca dentro de la órbita de algunos satélites, que son bombardeados por protones con energías que superan los 10 millones de electronvoltios.



En los primeros días de la Estación Espacial Internacional (ISS), una estación espacial estándar de tercera generación, la anomalía del Triángulo de las Bermudas impidió el buen funcionamiento de las computadoras de los astronautas, lo que obligó a las agencias espaciales a apagar sus sistemas a bordo.



Algunos astronautas han informado haber visto luces blancas extrañas parpadeando ante sus ojos, y desde entonces se han tomado medidas para protegerlos mientras transitan por esta región del planeta Tierra.



Para los científicos de la NASA Weijia Quang y Andrew Tangborn, la anomalía del Triángulo de las Bermudas se mueve hacia el este y aumenta de tamaño. Según sus cálculos, en cinco años, podría aumentar aproximadamente un 10 por ciento en comparación con los últimos valores registrados en 2019.