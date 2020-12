(VIDEO) Así se vio este lunes la conjunción de Júpiter y Saturno

22-12-20.-Júpiter y Saturno, los dos planetas más grandes del sistema solar, se acercaron hoy 21 de diciembre provocando un espectacular fenómeno astronómico que no volverá a producirse en estas condiciones hasta el 2080.A partir de las 7:00 p.m., miles de aficionados a la astronomía disfrutaron del espectáculo en el cielo nocturno. En Perú, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA) transmitió en vivo con el telescopio Celestron C-11 de la UNSA. Por su parte la NASA compartió espectaculares imágenes desde Twitter.A este evento astronómico se llama una "gran conjunción". Estas ocurren cada 20 años en este siglo a medida que las órbitas de la Tierra, Júpiter y Saturno se alinean periódicamente, por lo que estos dos planetas parecen estar muy juntos en nuestro cielo nocturno.Según la NASA, esta es la gran conjunción "más grande" entre Júpiter y Saturno durante los próximos 60 años. En el 2040 volverán a acercarse, pero los dos planetas no aparecerán tan cerca en el cielo hasta 2080.No es la "estrella de Belén"Patrick M. Hartigan, docente de la facultad de Física y Astronomía de la Universidad de Rice, aclaró que no es adecuado llamar "estrella de Belén" a este evento astronómico, debido a que no tiene relación con un hecho histórico cercano a la Navidad."Es importante tener en cuenta que las conjunciones en general no aparecen de repente como una 'estrella' brillante. Parecen dos planetas muy juntos", precisó. Si los planetas no son visibles, al menos uno de los dos se verá más brillante.