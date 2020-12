El parque de energía renovable más grande del mundo tendrá el tamaño de Singapur

20 de Diciembre - El megaparque estará ubicado en la región de Kutch, en el estado occidental de Gujarat, que abarcará 72.600 hectáreas (180.000 acres), el tamaño de la ciudad-estado insular de Singapur. ScienceAlert informó que el megaparque estaría compuesto por paneles solares, unidades de almacenamiento de energía solar y molinos de viento.



El primer ministro, Narendra Modi, dijo que durante la inauguración del megaparque y de la planta desalinizadora adyacente, el megaparque híbrido de energía renovable será el más grande del mundo, lo que agregaría seguridad energética al país en este siglo XXI. "La seguridad energética y la seguridad del agua son vitales en el siglo XXI", dijo el primer ministro Modi. "Los dos grandes proyectos del parque de energías renovables y la planta desaladora inaugurados hoy en Kutch son pasos para lograr los dos".



El primer ministro indio Modi sentó virtualmente las bases del parque de energía híbrida más grande del mundo en la planta desalinizadora de Khavda y Mandvi, con la presencia del ministro principal, Vijay Rupani. Según el comunicado de prensa, el megaparque híbrido de energía renovable de 30.000 gigavatios será el más grande, ya que comprende tanto molinos de viento como paneles solares para generar energía.



Este megaparque en la ciudad natal de Modi representa una parte del ambicioso objetivo de la India de generar 175 gigavatios de energía renovable para 2022 y 450 gigavatios para 2030.



Además, el primer ministro dijo que el proyecto ayudaría al segundo país más poblado del mundo a reducir su huella de carbono hasta en 50 millones de toneladas por año. Más aún, la planta desaladora desalará hasta 100 millones de litros de agua diarios para 800.000 personas que habitan en la región.



Además del parque híbrido de energía renovable y las plantas de desalinización, el primer ministro, Modi, también está programando realizar una ceremonia de inauguración en línea para una planta de enfriamiento de leche de 2 lakh litros entre Anjar y Bhachau en el distrito de la Unión Cooperativa de Productores de Leche del Distrito de Kutch.



Por otra parte, parece que no está exento de problemas. La tierra donde se construirá el proyecto fue declarada tierra baldía de la India, pero era un área importante para la población local. Mahendra Bhanani, que trabaja con una organización ambiental no gubernamental llamada Sahjeevan, dijo que Kutch es un ecosistema desértico único que necesita protección.



He enfatizado que la tierra de 72.600 hectáreas en Kutch no es un terreno baldío y necesita una evaluación ambiental y de la tierra adecuada. "Debemos tener cuidado con esos megaproyectos", dijo Bhanani.



Devesh Gadhvi, subdirector del Centro de Investigación Ecológica de Kutch, se hizo eco de sus preocupaciones sobre él. Dijo que la región es el hogar de cientos de aves y la construcción del proyecto, incluso si es para energía renovable, podría causar la muerte de aves que podrían chocar con las líneas eléctricas. Al igual que Bhanani, Gadhvi dijo que la energía renovable proyecta impactos ambientales que deben tenerse en cuenta al perseguir este tipo de proyecto.