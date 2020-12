Científicos de la EEI: Las arañas de la estación espacial pueden tejer telas sin gravedad

El truco de las arañas Credito: University of Colorado Boulder

15 de Diciembre - Dos experimentos científicos en la Estación Espacial Internacional (EEI) han demostrado que las arañas pueden construir redes en un entorno sin gravedad, solo necesitan un recurso simple: la luz.

Sin gravedad, cuando no hay sensación de arriba o abajo, una fuente de luz ayuda a las arañas a saber dónde están ubicadas. Un estudio reciente publicado en la revista Science of Nature describe los fascinantes experimentos.

Las arañas de telaraña orbe tejen redes asimétricas cuando están en la Tierra, debido a la gravedad. Pero sin gravedad, estaban girando simétricos, mostrando un comportamiento anormal. Cuando se agregó una fuente de luz al entorno de las arañas en la EEI, tejieron asimétricas, al igual que en la Tierra, informó el estudio. Curiosamente, esto se descubrió por pura casualidad, algo que siempre es una grata sorpresa.

En la Tierra, las arañas tejedoras de orbe tienden a construir redes asimétricas con el centro colocado hacia el borde superior. Cuando estas esperan una presa, las arañas se sientan en su centro con la cabeza hacia abajo, lo que les permite abalanzarse rápidamente sobre su presa en la dirección de la gravedad. Los científicos se preguntaron qué ocurriría entonces si estas arañas fuesen colocadas en otras condiciones, en la microgravedad

El primer experimento de araña espacial ocurrió en 2008, cuando las arañas de telaraña orbe crearon telarañas totalmente simétricas. Sin embargo, estos experimentos se descontrolaron un poco cuando una de las dos arañas escapó de su hábitat y se trasladó a otra, uniéndose a la segunda araña. Sus redes se convirtieron en un lío enredado, lo que dificultaba demasiado a los científicos descifrar adecuadamente lo que estaba sucediendo. Y para empeorar las cosas, las larvas de la mosca de la fruta que se usaban para alimentar a las arañas se salieron de control y era casi imposible para los científicos incluso ver a través del cristal del hábitat.

Es por eso que, cuando surgió una segunda oportunidad para enviar arañas al espacio en 2011, los autores del estudio aprovecharon la oportunidad. Esta vez, el experimento se basó en arañas tejedoras de orbe de seda dorada, o Trichonephila clavipes, que tejen telas excepcionalmente asimétricas.

Las dos arañas se mantuvieron bien separadas en sus propias cámaras, y dos del mismo tipo de arañas se mantuvieron en hábitats idénticos en la Tierra, a fin de establecer comparaciones.

El equipo observó las arañas durante dos meses, usando cámaras que tomaban imágenes cada cinco minutos. "Evaluamos la orientación de la araña en 100 telas en función de 14.528 imágenes, de las cuales 14.021 mostraban a la araña en su posición de reposo y, por lo tanto, podrían usarse para el análisis", escribieron los autores del estudio.

Muchas redes eran de hecho más simétricas en el espacio que en la Tierra, sin embargo, varias redes eran asimétricas cuando la construcción había comenzado cuando las luces estaban encendidas, lo que sugiere que la luz reemplazó a la gravedad como guía de orientación durante la construcción de la red, dijo el estudio.

Parece que las luces ofrecieron a las arañas una referencia entre arriba y abajo, ayudándoles a crear sus redes de manera similar. Los tejedores de orbes de seda dorada suelen colocar el centro de sus telarañas cerca de la parte superior de ellos, y ellos mismos miran hacia abajo para poder usar la gravedad a su favor cuando se apresuran hacia abajo para atrapar a su presa.

"No hubiéramos adivinado que la luz jugaría un papel en la orientación de las arañas en el espacio", dijo Samuel Zschokke de la Universidad de Basilea en un comunicado. "Tuvimos mucha suerte de que las lámparas estuvieran unidas en la parte superior de la cámara y no en varios lados. De lo contrario, no hubiéramos podido descubrir el efecto de la luz en la simetría de las redes en gravedad cero", añadió.