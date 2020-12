Rusia aconseja no beber alcohol hasta 42 días después de haberse puesto la vacuna Sputnik V contra la Covid

Un hombre es vacunado en Moscú este sábado con la vacuna rusa Sputnik V. Credito: Efe

08-12-20.-Este pasado sábado, Rusia comenzó con la vacunación contra la Covid- 19 y el Gobierno aprovechó las horas previas para realizar alguna recomendaciones a la población.



La viceprimera ministra Tatiana Golikova, encargada del operativo a nivel nacional, instó a los inmunizados con laSputnik Va no beber alcohol hasta que no hayan pasado 42 días de haberse aplicado la primera de las dos dosis.



Según informó la agencia Reuters, Golikova señaló el viernes “que los vacunados también deben evitar los lugares públicos y reducir la ingesta de medicamentos”. A su vez, las personas que se dieron la vacuna contra la gripe, deberán esperar un mínimo de 30 días para aplicarse la Sputnik V.



El motivo de dicha contraindicación radicaría en que la ingesta de alcohol puede evitar que la persona genere los anticuerpos necesarios y entonces no producir la inmunidad deseado.



Ante esta novedad, muchos rusos que iban a vacunarse habrían decidido esperar hasta el año próximo, es decir, después de las Fiestas.



La vacuna rusa contra la Covid-19, Sputnik V, mostró 42 días después de la primera dosis una eficacia de más del 95%, según informaron en un comunicado el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR).



Esta nota ha sido leída aproximadamente 298 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)