No más vehículos de combustión: Musk asegura que se duplicará la demanda de energía sustentable

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk Credito: Web

3 de Diciembre - El pasado martes, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, habló sobre el futuro de los vehículos durante una reunión organizada por el editor con sede en Berlín Axel Springer, señalando que la demanda de energías sustentables se verá duplicada, a medida que se fabriquen vehículos eléctricos, lo que conlleva a la necesidad de expandir la producción de este tipo de energía, tales como, la energía eólica, solar, geotérmica y nuclear.



Aproximadamente, el 5% de los vehículos de combustión se verán reemplazados cada año.



Pero este cambio implica la inversión de un tiempo significativo, según explica el también director general de SpaceX: "Se necesitarán otros 20 años para que los autos sean completamente eléctricos. Es como con los teléfonos, no se pueden reemplazar todos a la vez", expuso en una charla transmitida en el sitio web Bild.de.



También explicó que, cuando estos nuevos vehículos se conviertan en una norma, la necesidad de almacenar las energías intermitentes se acentuará. La energía eólica y la solar son unos ejemplos de fuentes de energía de generación intermitente. Se deberá prever el almacenamiento de estas en instalaciones aptas. Los sistemas de generación eléctrica también tendrán que prometer una capacidad suficiente para suministrar la energía que requieran los vehículos.



"Junto con los paquetes de baterías grandes, es necesario combinar ambas cosas, la energía eólica con paquetes de baterías y la energía solar", dijo Musk.



Por otra parte, la fabricante de automóviles, Tesla se encuentra en plena planificación para la construcción de su cuarta gigafábrica en Berlín, Alemania. "Las mejores turbinas eólicas se fabrican en Alemania", dijo. "Siempre me lo paso bien cuando estoy aquí. Me gusta la cultura de la ingeniería. La gente quiere hacer las cosas".



La compañía ya ha adquirido una licencia para comercializar electricidad en Europa occidental y se encuentra encuestando a diferentes clientes en Alemania sobre el uso de electricidad de Tesla en sus vehículos.