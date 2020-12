Crean nuevo mapa de la Vía Láctea: La Tierra está cerca de un agujero supermasivo

1 de Diciembre - Un nuevo mapa de la Vía Láctea creado por el Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ) muestra que la Tierra gira en espiral más rápido y está 2000 años luz más cerca del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia de lo que se pensaba anteriormente.



En 1985, la Unión Astronómica Internacional anunció que la Tierra estaba a 27.700 años luz de distancia del agujero negro, llamado Sagitario A *. Pero un análisis de 15 años a través del proyecto japonés de radioastronomía VERA encontró que la Tierra está en realidad a solo 25.800 años luz de distancia. También encontraron que la Tierra se mueve 7 km / s más rápido de lo que creían anteriormente.



Sagitario A * y los agujeros negros similares se denominan "supermasivos" por una razón: son miles de millones de veces más masivos que el sol. Pero la NAOJ dijo que no hay de qué preocuparse, ya que los últimos datos no indican que el planeta se esté "hundiendo hacia el agujero negro". Simplemente significa que ahora hay un "mejor modelo de la Vía Láctea".



Usando el Catálogo de Astrometría VERA, los científicos crearon un mapa de posición y velocidad que muestra el centro de la Vía Láctea y los objetos que residen en su interior. El primer Catálogo de Astrometría VERA se publicó este año e incluye datos de 99 objetos. El posicionamiento indica que la Tierra orbita el Centro Galáctico, donde se encuentra el agujero negro, a 227 km / s. Los astrónomos pensaron originalmente que la órbita tenía una velocidad de 220 km / s.



"Debido a que la Tierra está ubicada dentro de la Vía Láctea, no podemos dar un paso atrás y ver cómo se ve la Galaxia desde el exterior", dijo la NAOJ en un comunicado de prensa. "La astrometría, la medición precisa de las posiciones y movimientos de los objetos, es una herramienta vital para comprender la estructura general de la galaxia y nuestro lugar en ella".



VERA, Exploración de radioastrometría por interferometría de línea de base muy larga, fue creado en 2000 y utiliza interferometría para agregar datos de radiotelescopios ubicados en todo Japón. A través del proyecto, los científicos pueden crear la misma resolución que un telescopio de 2.300 km de diámetro, que "es lo suficientemente nítido en teoría como para resolver un centavo estadounidense colocado en la superficie de la luna", dijo NAOJ.



Los científicos de NAOJ esperan recopilar datos sobre aún más objetos, con un enfoque en aquellos que están cerca de Sagitario A *.