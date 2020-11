Después de 16 años revelan enigma de la extraña Nebulosa del Anillo Azul

La Nebulosa del Anillo Azul Credito: NASA

23 de Noviembre - El Instituto de Tecnología de California, Estados Unidos, anunció el miércoles que un grupo de astrónomos ha conseguido explicar el enigma de “La nebulosa del Anillo Azul”.



La nebulosa del Anillo Azul fue descubierta por la NASA en el año 2004, gracias al Explorador de Evolución de la Galaxia (GALEX, por sus siglas en inglés), un telescopio dedicado a observar galaxias en longitudes de onda ultravioleta, y su misión fue concluida en el 2013, tras 10 años orbitando.



Lo que le hace inusual a este cuerpo astronómico, es un anillo ultravioleta que rodea la estrella central, bautizada como TYC 2597-735-1. Para ese entonces no se comprendía la formación del singular anillo ultravioleta, hasta ahora.



La nebulosa del Anillo azul es el resultado de la fusión de dos estrellas masivas, una más grande que la otra. Ambos cuerpos conformaban un sistema binario bastante estrecho, y posteriormente colisionaron, donde la estrella más grande (del tamaño del Sol) devoró a la de menor tamaño, formando entonces una asombrosa proyección. Se ha convertido en el único objeto que permite una vista sin obstáculos del remanente estelar central.



La nebulosa en realidad no emite luz visible para el ojo humano



El anillo ultravioleta es una proyección de dos conos formados por los escombros fluorescentes de ambas estrellas, lo que explica que, si pudiésemos observarlo desde otros puntos y no desde la Tierra, lograríamos apreciar esta estructura cónica.



Ahora, con respecto a la estrella TYC 2597-735-1, los investigadores explicaron que podría ser indicio de un disco circunestelar de polvo, debido a su excesiva emisión infrarroja y la velocidad radial variable, y en cuanto al color azul que se aprecia no es más que un efecto óptico, ya que se trata de una luz ultravioleta.



El astrofísico Gudmundur Stefansson, de la Universidad de Princeton (Nueva Jersey), dijo: "Las observaciones espectroscópicas fueron clave para permitirnos comprender mejor este objeto, a partir de ellas vemos que la estrella central está inflada y apreciamos indicios de acreción, probablemente de un disco de escombros circundante"



Los científicos confirman que nebulosas como esta, podrían formarse naturalmente si ambas estrellas se encuentran relativamente cerca, ya que a medida que la estrella de menor tamaño se acerca en espiral a la mayor, este pierde su energía orbital, resultando que esta se reviente y expulse su material, lo que genera tanta cantidad de polvo que de inmediato se oscurece y hace imposible su observación desde la vista humana. Keri Hoadley, del instituto Caltech y participante del estudio, señaló que: "Creemos que este objeto representa una etapa tardía de estos eventos transitorios. Justo cuando el polvo finalmente se aclara y tenemos una buena vista".