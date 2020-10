Venezuela y Colombia ayudan a Perú con su primer caso de difteria en 20 años

Referencial Credito: Web

31-10-20.-Venezuela y Colombia ayudan a Perú con su primer caso de difteria. Además, Argentina y Brasil también han ofrecido su ayuda.



La información fue confirmada por el director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública de Perú, Aldo Lucchetti, este viernes 30.



Proveniente, de Colombia fue trasladadas dosis completa de antitoxina diftérica, producto necesario para continuar con el tratamiento de la paciente; una niña de 5 años sin vacunar que se encuentra internada en el Hospital Dos de Mayo, de Lima.



Al respecto, la menor comenzó a presentar problemas cardíacos el jueves 29, por lo que se buscó inmediatamente esta antitoxina para tratar la difteria.



Consiste, en un tratamiento a base de anticuerpos que ayudan a bloquear los daños producidos por la bacteria causante de esta enfermedad.



Además, el equipo del Hospital Dos de Mayo recibió por intermedio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) una capacitación de especialistas de Venezuela en el uso y tratamiento de casos de difteria con antitoxina, reseñó la agencia Efe.



Se conoce, que desde que la menor fue diagnosticada, recibió tratamiento antibiótico para eliminar la presencia de la bacteria.



«Sin embargo, era necesaria esta intervención para bloquear la acción de la toxina. Afortunadamente, pudimos encontrar el insumo y realizar las coordinaciones necesarias para traerla al país en tiempo récord», explicó el funcionario del Ministerio de Salud.



Es por ello, que Lucchetti Rodríguez destacó que la llegada de la antitoxina fue posible gracias a las coordinaciones del Ministerio de Salud y de la OPS con países vecinos.



«El tratamiento y el monitoreo constante continúa, la difteria es una enfermedad compleja que no veíamos hace mucho tiempo en el país», recordó el experto.



Asimismo, este caso de difteria fue detectado el miércoles y se trata del primero en Perú; donde hacía 20 años que esta enfermedad se consideraba erradicada.



«Estamos investigando cómo es que volvió a aparecer la enfermedad. Ya sabemos que la paciente y su familia no han salido de Lima; aunque han recibido visitas en las últimas semanas de personas del interior del país. Es por ello que la alerta es a nivel nacional», expresó el miércoles 28 el viceministro de Salud, Luis Suárez.



Cabe destacar, que la difteria es una enfermedad que puede llegar a ser mortal si es que no se trata de forma adecuada.



Sus principales síntomas son dolor de garganta, fiebre y la aparición de placas blancas en el sistema laríngeo; las mismas que van creciendo y pueden ocasionar asfixia.

