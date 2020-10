Covid-19: Polémica por contradicciones entre los funcionarios de la OMS sobre la cuarentena

David Nabarro y Tedros Adhanom Ghebreyesus Credito: Web

13-10-20.-Las declaraciones de un asesor de la OMS generaron un contrapunto dentro de la organización en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus.



David Nabarro, un médico británico asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuestionó la cuarentena como estrategia para controlar la propagación del coronavirus y alertó sobre la crisis económica que derivan de las restricciones; mientras que el director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lo contradijo este lunes en rueda de prensa.



Nabarro fue uno de los seis enviados especiales de la OMS para el Covid-19, quien dijo al medio británico The Spectator que "en la Organización Mundial de la Salud no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus".



"El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos; proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general, preferimos no hacerlo», afirmó el especialista, quien consideró que las restricciones «solo tienen una consecuencia que nunca hay que menospreciar y es hacer que la gente pobre sea mucho más pobre".



Según Nabarro, el impacto económico en los países pequeños que dependen del turismo y el aumento de los niveles de pobreza son dos efectos importantes de las cuarentenas.



Por otro lado, el director general de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó que "no queda otra opción" que el confinamiento ante el aumento de casos de coronavirus en Europa y América, y señaló: "Entendemos la frustración de muchos países a medida que ven los casos subir de nuevo, pero llegado cierto punto, no hay otra cosa que hacer que dar órdenes de quedarse en casa para ganar tiempo y usarlo para elaborar planes, preparar a los trabajadores sanitarios y mejorar los test".



La OMS ha protagonizado numerosas polémicas en los últimos meses por sus indicaciones e instrucciones sobre cómo hacer frente al COVID-19, que han experimentado cambios a medida que la evidencia científica apuntaba en otra dirección. Asimismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado (sin pruebas) a la organización internacional de cooperación sanitaria de estar bajo excesiva influencia china.