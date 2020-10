Datos de la nave espacial Solar Orbiter muestran que el Sol está en su punto más silencioso

Actividad de las manchas solares Credito: web

7 de Octubre - En febrero de 2020, la Agencia Espacial Europea lanzó la nave espacial Solar Orbiter. El objetivo de esta misión era estudiar el sol, y la nave espacial lo ha estado haciendo desde junio. Armado con alrededor de diez instrumentos, ha estado recopilando los datos solares. Ahora, tres de esos instrumentos tienen su primer segmento de datos. Y muestran que el sol está en una fase "tranquila".



La fuente de toda la vida en la tierra, y nuestra estrella central, la superficie del Sol es un estado constante de reacción de fusión nuclear. La actividad provoca lo que se conoce como mancha solar. Sigue un ciclo de actividad de manchas solares de 11 años y actualmente está prácticamente libre de manchas solares.



Este era un cambio esperado ya que cada ciclo solar de 11 años pasa por reflujos y flujos; es decir, fases de alta actividad y fases de baja actividad. Gradualmente, la actividad de las manchas solares aumentará durante los próximos años, a medida que el sol se vuelva más activo.



Esta fase de alta actividad puede causar un mal "clima espacial" en el que se liberan grandes cantidades de material y energía del sol. Esto provoca "llamaradas solares" y eyecciones coronales masivas. Las erupciones solares, a su vez, pueden causar interrupciones en las comunicaciones y la radio en la Tierra durante el pico de actividad.



La actividad del sol está vinculada a su campo magnético. Solar Orbiter (SO) alberga el instrumento de "Imperial": el magnetómetro (MAG). "El MAG ha publicado tres meses de datos, midiendo cien millones de" vectores "(la dirección y la fuerza del campo magnético).



El SO también ha volado a la órbita de Venus, donde recopiló los datos más cercanos al sol hasta ahora. Se acercará aún más al sol en los próximos años.



De ahora en adelante, el "ecuador" magnético del sol es plano con respecto al ecuador verdadero. Esto permite a SO observar los campos magnéticos del norte muy cerca del ecuador. Cuando la actividad del sol es alta, el ecuador magnético se deforma. En tales situaciones, la polaridad del campo magnético no se puede ver por mucho tiempo.



Además, el MAG observó ondas de protones y electrones del sol, lo que provocó "rayos de sol" cerca de la Tierra. Según Phys.org, los resultados son un testimonio de la tecnología espacial y la voluntad humana, ya que lanzar una nave espacial y devolver los datos, todo en tres meses es loable.