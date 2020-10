La compañía SpaceX lanza nuevos satélites Starlink mientras desorbita otros

7 de Octubre - Mientras SpaceX lanza un nuevo lote de satélites Starlink, la compañía está desorbitando silenciosamente el conjunto original de satélites en menos de 18 meses después del lanzamiento.



Un cohete Falcon 9 despegó del Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy, Florida, a las 7:29 am, el 6 de octubre. El lanzamiento sufrió una serie de retrasos debido al mal tiempo y un aborto en T-18 segundos el 1 de octubre debido a datos "fuera de la familia" de un sensor de tierra.



La primera etapa del Falcon 9, que realizó su tercer vuelo, aterrizó con éxito en un avión no tripulado en el Océano Atlántico.



Con este lanzamiento, SpaceX ha lanzado 775 satélites Starlink, contando dos prototipos lanzados a principios de 2018.Sin embargo, 47 de esos satélites han vuelto a entrar desde entonces, ya sea a través de maniobras deliberadas o decaimiento natural, según los datos mantenidos por el astrónomo y analista de vuelos espaciales Jonathan McDowell.



La mayor parte de esos satélites desorbitados pertenecen al grupo inicial de 60 satélites Starlink "v0.9" lanzados en mayo de 2019. Hasta el 4 de octubre, 39 de esos satélites han desorbitado, todos menos dos desde principios de agosto. La tasa de desorbitación se incrementó a fines de agosto, con 32 satélites desorbitando desde el 29 de agosto.



SpaceX no ha revelado públicamente por qué está desorbitando los satélites v0.9 Starlink. La compañía dijo en enero que llevaría a cabo una "desorbita controlada de varios satélites Starlink de primera iteración", citando mejoras en la carga útil de comunicaciones en los satélites Starlink posteriores.



Sin embargo, los críticos de Starlink han afirmado que los satélites desorbitantes son evidencia de problemas de confiabilidad. En una presentación del 17 de septiembre ante la Comisión Federal de Comunicaciones, Viasat afirmó que los satélites Starlink tenían una tasa de fallas en órbita del 7%, mucho más alta que las afirmaciones de SpaceX de una tasa de fallas de menos del 1%. "Y una tasa real de fallas tan alta, que se manifiesta después de que ha pasado una fracción tan pequeña de la vida útil del diseño de un satélite Starlink, implica de manera optimista una asombrosa tasa de falla del 22% durante la duración de la misión Starlink", argumentó la compañía (énfasis en el original).



Viasat basó esa conclusión en parte en los datos de McDowell, lo que provocó una refutación de él en una presentación ante la FCC del 21 de septiembre. Argumentó que Viasat infló la tasa de falla estimada de los satélites Starlink al incluir los satélites v0.9 desorbitados. "Incluir el retiro deliberado de los satélites V0.9 como fallas, lo que parece estar haciendo Viasat, no me parece ni remotamente justificable", escribió.



"Viasat cree que los datos sobre todas las fallas de Starlink son relevantes", dijo la compañía en una presentación del 24 de septiembre en respuesta a McDowell. Eso incluye, dijo la compañía, que los satélites v0.9 Starlink sean desorbitados. "Viasat no tiene conocimiento de ninguna base válida para tratar los satélites v0.9 Starlink (los primeros 60) como 'prototipos tempranos' y, por lo tanto, de alguna manera 'no representativos' del sistema Starlink".



SpaceX, en su propia respuesta a las presentaciones de Viasat presentadas a la FCC el 29 de septiembre, dijo que no había informado fallas en los últimos 233 satélites Starlink lanzados en el momento de la presentación.



"Viasat se niega rotundamente a permitir que los hechos se interpongan en el camino de la historia que desearía que fuera cierta", escribió la compañía. "SpaceX continúa trabajando para mejorar el rendimiento y la confiabilidad de sus vehículos". Sin embargo, esa presentación no discutió por qué la compañía estaba desorbitando sus satélites v0.9 Starlink.