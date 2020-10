Venezuela anuncia llamado de voluntarios para ensayo de la vacuna rusa

06.10.20 - El llamado a los voluntarios venezolanos para los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna rusa Sputnik V se realizará a través de un portal web, anunció el ministro de Salud, Carlos Alvarado.



"El proceso de selección pasa por un llamado de voluntarios a través de una página web, con una serie de preguntas y luego se hacen las evaluaciones físicas. Básicamente, tienen que ser personas sanas", explicó Alvarado.



El ministro detalló que los voluntarios deberán ser mayores de 18 años de edad, no tener tatuajes en el brazo, debido a que la pigmentación causa reacciones y no padecer enfermedades respiratorias.



Indicó que, al igual que las autoridades rusas, el Gobierno venezolano establece como condiciones que los voluntarios sean mayores de 18 años, no padezcan enfermedades respiratorias, no tengan malos hábitos de consumo, den su consentimiento expreso y no tengan tatuajes en el brazo, ya que la pigmentación causa reacciones al contacto con la vacuna.



"Este componente tendrá varias etapas, la primera fase busca conseguir que la vacuna funcione, la fase 2 la eficacia y la fase 3 el uso en grandes poblaciones para medir la respuesta del cuerpo", sostuvo.



Alvarado reiteró que en total seleccionarán 2.000 voluntarios para los ensayos de la vacuna Sputnik V.



El presidente Nicolás Maduro anunció que entre los primeros voluntarios se encuentran su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra y su hermana María Teresa Maduro.



El mandatario señaló que esperan vacunar primeramente a todo el personal sanitario, los maestros, las personas de la tercera edad o con alguna vulnerabilidad.



El primer lote de vacunas rusa Sputnik V llegó a Venezuela el pasado viernes 2, convirtiendo a ese país el primero en la región en recibirla.

Con información de Sputniknews.