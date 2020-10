El servicio de Internet por satélite Starlink se hará público en "varios años"

El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk Credito: Web

2 de Septiembre - Starlink representa el ambicioso plan de la compañía SpaceX, para construir una red satelital de Internet interconectada, también conocida como una "constelación", para transmitir Internet de alta velocidad a cualquier parte del planeta. Un terminal de usuario de Starlink, que conectaría a los consumidores al servicio de Internet por satélite de la empresa.



El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, explicó el lunes, la probabilidad de que su empresa espacial privada haga público su servicio de internet por satélite Starlink en los próximos años. "Probablemente haremos una oferta pública inicial de Starlink, pero solo dentro de varios años cuando el crecimiento de los ingresos sea fluido y predecible", dijo Musk en un tuit. "Al mercado público no le gusta el flujo de caja errático jaja".



El liderazgo de SpaceX ha discutido previamente la idea, y el presidente de la compañía, Gwynne Shotwell, dijo en febrero a un grupo de inversores que "Starlink es el tipo de negocio correcto que podemos seguir adelante y hacer público", y agregó que la compañía podría escindirlo.



Pero un mes después, Musk restó importancia a la idea, diciendo que SpaceX no estaba enfocado en una OPI de Starlink y "pensando en ese cero". En cambio, Musk en ese momento dijo que el objetivo de SpaceX era que Starlink "estuviera en la categoría de 'no en quiebra'", y señaló la cantidad de empresas que no han logrado construir redes de Internet por satélite a principios de la década de 2000.



La red Starlink completa constaría de 11.943 satélites que vuelan cerca del planeta, más cerca que la Estación Espacial Internacional, en lo que se conoce como una órbita terrestre baja. Musk ve a Starlink como una "forma clave para que SpaceX genere ingresos que se pueden utilizar para desarrollar cohetes y naves espaciales cada vez más avanzados", dijo a los periodistas el año pasado.



Musk estimó que Starlink podría generar ingresos de $ 30 mil millones al año, o aproximadamente 10 veces los ingresos anuales más altos que SpaceX espera de su negocio principal de cohetes. Hasta la fecha, SpaceX ha lanzado más de 700 satélites Starlink.



Actualmente, la empresa está construyendo un sistema de estaciones terrestres y terminales de usuario, para conectar a los consumidores directamente a su red. Le dijo a la FCC en julio que SpaceX está construyendo 120 satélites por mes, así como miles de terminales pequeñas que los consumidores usarán para conectarse a la red. Además, SpaceX ha dicho que Starlink ya está experimentando una "demanda extraordinaria" de clientes potenciales, con "casi 700.000 personas" en los EE. UU. Indicando que están interesadas en el próximo servicio de la empresa.



Por otra parte, SpaceX ha estado realizando una prueba beta privada de Starlink durante este verano, la compañía dijo recientemente que se ha demostrado que las velocidades de Internet de la red son capaces de reproducir videojuegos en línea y reproducir películas. Los empleados han estado probando la latencia y las velocidades de descarga de Starlink, medidas clave para un proveedor de servicios de Internet.



Más recientemente, SpaceX le pidió a la FCC que ampliara aún más las pruebas, y la compañía quería comenzar las demostraciones utilizando su flota de embarcaciones oceánicas.



SpaceX planea comenzar una prueba beta pública de Starlink una vez que concluya la prueba beta privada. La compañía apunta a ofrecer Starlink como un servicio comercial antes de finales de este año en el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá, con planes para una "cobertura casi global del mundo poblado en 2021".