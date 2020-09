Se requieren al menos 2.000 millones de dólares para recuperar las cuatro líneas del Metro de Caracas

Credito: Archivo

24-09-20.-El presidente de Familia Metro, Ricardo Sansone, aseguró que el sistema está vulnerable a los bajones de energía eléctrica que se han reportado recientemente, no solo en el Distrito Capital, sino también en gran parte del territorio.



«El metro sufre la misma debilidad eléctrica que tiene toda la ciudad, y eso va a seguir siendo así, hasta que el Estado no tome las medidas de inversión necesarias para poder blindar el sistema eléctrico».



Instó tanto al Metro de Caracas como a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) a realizar las inversiones necesarias para garantizar el buen funcionamiento del servicio, un monto que estima puede alcanzar los dos mil millones de dólares para recuperar las cuatro líneas del sistema metro.



A pesar de desconocer si el sistema de transporte subterráneo se mantiene operativo, debido a las fluctuaciones de energía eléctrica, el fuerte retraso se puede deber al «proceso de reenergización de los sistemas».



En conversación con Vanessa Davies, para Unión Radio, explicó que «en muchos casos los sistemas no responden y tiene que hacerse la reenergización de forma manual».



El presidente de Familia Metro recomendó a los usuarios mantener la calma, y seguir las instrucciones del personal ante una situación de corte de energía dentro de los túneles del transporte subterráneo.

