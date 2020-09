Indicio de vida en el planeta Venus: Detectan fosfina en su atmósfera

16 de Septiembre - Venus es un planeta que durante décadas se ha puesto en duda la posibilidad de que en este habite vida extraterrestre, ya que sus condiciones físicoquímicas son bastante diferentes al de la Tierra, con una presión atmosférica de casi 100 veces mayor que la de nuestro planeta y su temperatura oscila los 463,85 °C debido a su cercanía al Sol, además un día en este planeta equivale a 243 días terrestres. La similitud con la Tierra sólo se acerca en cuanto al tamaño, masa y composición, pero de resto son totalmente diferentes, es por esto que casi no se habla de la posibilidad de hacer de Venus un futuro hogar para la humanidad, sin embargo, un reciente hallazgo acaba de cambiar la perspectiva de los investigadores.



Con ayuda de dos instrumentos astronómicos, el telescopio James Clark Maxwell ubicado en Hawái y el gran observatorio Atacama Large Millimeter Array (ALMA) en Chile, el equipo de investigación de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido y de la Universidad Tecnológica de Massachusetts en EEUU, informaron que dichos instrumentos lograron detectar una molécula que representa un indicio de vida en el planeta Venus, tratándose de fosfina en la atmósfera del mismo.



La fosfina o también llamado fosfano está compuesta por un átomo de fósforo enlazado a tres átomos de hidrógeno. La fosfina (PH3) es un gas incoloro e inflamable; naturalmente, este compuesto lo pueden producir algunos microorganismos anaeróbicos cuando degradan materia orgánica.



"El descubrimiento se hizo con el telescopio James Clark Maxwell en Hawái y el Atacama Large Millimeter Array en Chile. La concentración de partículas de fosfina fue de 20 por 1.000 millones", explicó la fuente.



El equipo estudió las probabilidades de que esta producción de fosfina fuese por procesos naturales y no biológicos, cuyas especulaciones incluían volcanes, rayos, meteoritos de menor tamaño, pero, ninguna de estas concordaba finalmente, es decir, cada vez se asoma la asombrosa respuesta, ¿será vida? Recordemos que las condiciones fisicoquímicas en este planeta son realmente agresivas, desde nubes ácido-sulfúricas hasta temperaturas verdaderamente hostiles.



"Si ningún proceso químico conocido puede explicar la fosfina en la atmósfera superior de Venus, entonces debe producirse mediante un proceso que antes no se consideraba plausible para las condiciones de Venus. Esto podría ser fotoquímica o geoquímica desconocidas, o posiblemente vida", exponen los autores en el artículo, cuyo hallazgo fue publicado este lunes en la revista Nature Astronomy.



Con esta noticia, Rusia y Estados Unidos están considerando planificar un viaje espacial con destino a Venus con el objetivo de indagar más a fondo el curioso territorio, por eso deberán también poner en marcha la fabricación de una nave especial para este viaje.



El astrónomo del ESO y Director de Operaciones Europeas de ALMA, Leonardo Testi, explicó en un comunicado que "la producción no biológica de fosfina en Venus está excluida por nuestra comprensión actual de la química de la fosfina en las atmósferas de los planetas rocosos. Confirmar la existencia de vida en la atmósfera de Venus sería un gran avance para la astrobiología; por lo tanto, es esencial dar continuidad a este emocionante resultado con estudios teóricos y observacionales con el fin de excluir la posibilidad de que la fosfina en planetas rocosos también pueda tener un origen químico diferente al de la Tierra", Leonardo no es participante del nuevo estudio.