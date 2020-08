Venezuela activó nuevos protocolos de investigación contra la COVID-19

23 de agosto de 2020.- El Gobierno de Venezuela anunció nuevos protocolos técnicos de investigación e innovación para combatir la propagación del SARS-CoV-2 en el país.



Durante una jornada de trabajo de la Comisión Presidencial para Prevención, Contención y Control del Coronavirus, el presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para un grupo de investigadores del Instituto de Inmumología de la Universidad Central de Venezuela que estudiarán el perfil inmunológico celular en sangre de pacientes criollos con SARS-CoV-2.



Tras el anuncio, la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez-Ramírez, explicó que, con el primer estudio inmunológico de la UCV, se puede comprender cómo responde el sistema inmune ante el agente infeccioso, y eso servirá para evaluar cuáles son los tratamientos más apropiados para pacientes positivos con coronavirus.



"Queremos estudiar la respuesta de todo el sistema inmune de los pacientes venezolanos. Nosotros queremos estudiar cómo se comportan los linfocitos T en nuestros pacientes y, si es necesario, tener inmunomoduladores, y acompañarlos en la caracterización de producción de anticuerpos; todo en sintonía con la propuesta terapéutica de donación de plasma; porque, al final, el paciente convaleciente lo que entrega son sus anticuerpos", manifestó.



Suero hiperinmune

En el viernes de ciencia, el jefe de Estado también asignó fondos para el desarrollo tecnológico de suero hiperinmune anti-COVID-19, de origen equino.



La titular de la Cartera Científica comentó que este proyecto surge como una alianza entre la empresa Biotecfar y la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela, principal proveedor de los sueros antiofídicos del país.



"Este nuevo suero tiene anticuerpos contra el SARS-CoV-2 que generan los caballos. Este grupo de investigadores y médicos comenzaron a hacer el proceso en tres caballos pura sangre y ya tienen el proceso de caracterización de la respuesta inmunológica de los tres caballos, y, en septiembre se espera, en teoría, unos tres litros de plasma de sangre equina que va a producir todo el proceso tecnológico de fragmentación y aislamiento de las inmunoglobulinas y anticuerpos", detalló.



Aseguró que se estima un primer envasado de unas 500 ampollas para comenzar un estudio clínico fase 3, en el Hospital Universitario de Caracas, con pacientes venezolanos COVID-19 positivo, con el fin de determinar la eficacia terapéutica de estos anticuerpos equinos y la dosis apropiada para la terapia.



"Países como República Dominicana, Costa Rica y Argentina ya iniciaron su experiencia; es una metodología conocida por Venezuela desde el punto de vista científico y tecnológico. Es una metodología apropiada y segura y nosotros queremos avanzar en diferentes líneas de acción terapéuticas para tener mayores oportunidades de garantizar la atención oportuna a los pacientes COVID-19. Estamos convencidos de que va a ser una respuesta acertada y favorable para nuestro país", expresó.



Ozono, el desinfectante más potente

Durante la transmisión nacional en radio y televisión, la innovación fue la principal protagonista. El innovador Alejandro Cavolina Tetto presentó al país un prototipo de generador de ozono para la desinfección de áreas, con el fin de frenar la propagación del nuevo coronavirus.



Cavolina señaló que su invento toma el oxígeno presente en el aire del ambiente y, con una descarga eléctrica de 3 mil voltios, destruye las moléculas, quedando oxígeno libre; luego se recombinan y forman una molécula de ozono, compuesta por tres átomos de oxígeno.



"Esta innovación no deja residuos tóxicos, ya que el ozono se vuelve a convertir en oxígeno por lo que es amigable con el ambiente. Produce una gran cantidad de ozono, suficiente para un cuarto de hotel o un hospital de 4x4 metros y sirve para matar el 99 % del SARS-CoV-2, en 20 minutos", subrayó.



Este innovador nacido en Argentina, pero con 42 años viviendo en Venezuela, indicó que este equipo tiene una duración de aproximadamente 50 mil horas de vida; es decir, más de 10 años. Además, aclaró que este generador de ozono es 10 veces más económico que los equipos vendidos en los mercados de Estados Unidos y Europa que oscilan entre 5000 y 8000 dólares por unidad.



"Me siento feliz de poder contribuir con algo en la lucha contra esta pandemia. No se necesita agua ni jabón, solo electricidad, y la esterilización es completa. Se utiliza para esterilizar ambulancias, hoteles, hospitales, clínicas, lugares de trabajo, supermercados, locales comerciales y muchos espacios más", añadió.