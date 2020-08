Viróloga venezolana: composición de la vacuna rusa es parecida a la de Oxford

13.08.20 - La composición de la vacuna rusa contra el COVID-19 no tiene nada anormal, y es similar a la presentada por la Universidad de Oxford, dijo a Sputnik la presidenta de la Asociación de Investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Flor Pujol.



"La composición de la vacuna no tiene nada de extraño, es una vacuna realizada con un vector viral, un adenovirus humano y a ese adenovirus humano se le inserta un pequeño gen que expresa la proteína de la espiga, en ese sentido se parece a la vacuna de Oxford", señaló bióloga, especialista en virología molecular.



La vacuna de Oxford, detalló la especialista, también es un vector adenoviral del SARS-CoV-2, que expresa la misma proteína de la espiga, que es solo una de las que posee el coronavirus, con la diferencia de que esta es un adenovirus de chimpancé y en el caso de la rusa es humano.



"Obviamente son vacunas sintéticas, no tiene nada de peligrosidad en ese sentido, puesto que es un virus benigno, el adenovirus que nos ayuda, cuando nos inyectan con este virus, ese virus se va a multiplicar en el organismo y va a producir la proteína del coronavirus y eso va a inducir los anticuerpos protectores, que es lo que deseamos y la inmunidad a la proteína de la espiga y por ende al coronavirus", señaló.



Respecto al escepticismo que ha provocado el anuncio de que la vacuna ya está lista para ser inoculada masivamente a la población, la viróloga venezolana, consideró que esto se debe a la falta de información.



"No hay aún suficiente información, puede ser que toda esta información la tengan en Rusia y tengo entendido que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está indagando (…) pero si la vacuna tiene efectividad y la OMS tiene acceso a la información, para mostrar que la vacuna es efectiva, inocua, etcétera, ahí la misma OMS va a facilitar el registro de la vacuna en otros países", indicó.



La vacuna rusa fue desarrollada por el centro de investigación Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RFPI), el nombre técnico es Gam-COVID-Vac, pero las autoridades rusas han decidido bautizarlo como Sputnik V, por el primer satélite ruso lanzado al Espacio.

