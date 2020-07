Genoma de Covid-19 en Venezuela es similar a las variantes de Latinoamérica

14.07.20 - Estudios desarrollados por investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, determinaron que los dos primeros genomas aislados de SARS-CoV-2 secuenciados en Venezuela son semejantes a la mayoría de las variantes circulantes en Latinoamérica.



Los aislados virales usados para el estudio, que están en fase final de evaluación en el IVIC, fueron colectados en distintas regiones del territorio venezolano y comparten la misma mutación que otros genomas de Latinoamérica. Es decir, no son ni más ni menos agresivos que los otros.



Al respecto, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, a través de su cuenta en la red social Twitter aseguró que «la mayoría de los coronavirus aislados de Latinoamérica, incluidos los dos recientemente descritos de Venezuela, muestran una mutación común: la D614G».



Para la titular de la cartera hasta ahora, se ha visto que el virus causante de COVID-19 ha mostrado «algunas mutaciones que han permitido separarlos en grupos». Sin embargo, aún no hay evidencias de que el virus sea más o menos virulento que al inicio de la pandemia, esta afirmación es el consenso reinante en la comunidad científica.



«Una mutación es un cambio en la secuencia de un genoma, y puede tener o no un efecto en un organismo. Sin embargo, para determinar su impacto se deben realizar múltiples estudios comparando el comportamiento en presencia y ausencia de dicha mutación», explicó Jiménez, también miembro del Consejo Científico Presidencial de Venezuela.



Trabajaron en el análisis de estos genomas los científicos Héctor Rangel, doctor en Virología; y Flor Pujol, doctora en Biología, ambos del Laboratorio de Biología Molecular del IVIC, y el cuerpo de investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel.

