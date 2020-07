(VIDEO) "Mutación del Covid-19 presente en Venezuela no está asociada a una mayor letalidad"

09.07.20 - La Ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, destacó este jueves que la mutación del coronavirus presente en Venezuela no está asociada a una mayor letalidad. Resaltando que esta variante es similar a la que circula en Latinoamérica.Durante una entrevista vía telefónica en el canal del Estado, la ministra La ministra explicó en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic), se ha realizado en proceso de secuenciación del genoma de los virus que circulan en Venezuela, en este caso el Coronavirus, “en esta secuencia se han caracterizado más de 20 genomas del virus de pacientes venezolanos”.En este sentido, detalló que en los primeros dos meses de estudios del virus, ha tenido una secuencia genética semejante a la reportada en Wuhan, “Por lo tanto el comportamiento del virus es igual al que se veía en los pacientes en China.”La ministra expresó que durante las investigaciones han encontrado una variante del Covid-19 que circula en todo el continente americano, no solo en Venezuela, esta mutación común causa una mayor afinidad del virus con las células, no necesariamente una mayor letalidad.Finalmente, manifestó que el Consejo Científico Presidencial, convocó a los centros de investigación del país a desarrollar líneas de investigación necesarias, así como proyectos y productos tecnológicos que permitan atender la pandemia.