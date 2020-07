Descubren agujero negro ultramasivo capaz de succionar un sol por día

7 de Julio - Algunos de los agujeros negros más grandes conocidos en el Universo han demostrado tener un deseo de igualar su prodigiosa dimensión. Esto lo convierte en el agujero negro de más rápido crecimiento que conocemos en todo el Universo; su enormidad lo insinúa en la categoría de agujeros negros ultramasivos.



"La masa del agujero negro también es aproximadamente 8,000 veces más grande que el agujero negro en el medio de la Vía Láctea", dijo el astrónomo Christopher Onken de la Universidad Nacional de Australia en Australia.



"Si el agujero negro de la Vía Láctea quisiera engordar, necesitaría tragar dos tercios de todas las estrellas de nuestra galaxia".



El descubrimiento del gigante en consulta se declaró por primera vez en 2018; fuerza un quasar ardiente en el medio de una galaxia llamada SMSS J215728. 21-360215.1 (J2157 para abreviar) del Universo temprano, a miles de millones de años luz de distancia.



En el período de descubrimiento, los astrónomos estimaron que la masa del agujero negro era de aproximadamente 20 mil millones de masas solares, colocándola en la categoría de ultramasiva (más de 10 mil millones de masas solares), y su tasa de acreción, cuánto material devora, a la mitad de una masa solar un día.



Desde entonces, los astrónomos han obtenido nuevas mediciones para actualizar estas cantidades. El agujero negro J2157 (J2157 *) podría tener un radio de Schwarzschild, el radio de su horizonte de eventos, de alrededor de 670 unidades astronómicas (UA).



Como ejemplo, Plutón es, normalmente, 39.5 unidades astronómicas del Sol. Se considera que la heliopausa, en la que el viento solar ya no es lo suficientemente fuerte como para empujar contra el espacio interestelar, funciona a más de 100 UA del Sol. En consecuencia, el horizonte de eventos de J2157 * es más de cinco veces el tamaño del Sistema Solar.



Esas nuevas medidas han registrado no solo las dimensiones y la tasa de acreción de este agujero negro, sino también el espacio. El ajuste es minúsculo dada su distancia general, solo unas pocas decenas de millones de años luz. Pero incluso esos detalles que son relativamente pequeños, importan cuando se trata de saber qué era de nuestro Universo, ya que apenas tenía mil millones de años.



J2157 no es el agujero negro más pesado jamás descubierto. Un agujero negro ultramasivo que registra alrededor de 40 mil millones de masas solares está en el núcleo de la galaxia Holm 15A, a aproximadamente 700 millones de años luz de distancia. Y luego está el agujero negro ultramasivo que alimenta el cuásar TON 618, una bestia absoluta con 66 mil millones de masas solares. Está a 10.400 millones de años luz de distancia.



Los agujeros negros de Holm 15A y TON 618 son bastante difíciles de comprender. No se sabe cómo crecen ni cómo se forman los agujeros negros ultramasivos o supermasivos.



"Es el agujero negro más grande que se ha pesado en este período temprano del Universo", dijo Onken.



Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que los cuásares que albergan agujeros negros supermasivos no solo existían en el Universo temprano, sino que parecen haber sido bastante típicos.



Este descubrimiento es un desafío enorme para nuestros modelos cosmológicos, porque sabemos que la formación de un artículo de este tipo debería tomar al menos mucho tiempo y una gran cantidad de materia. Entonces, un monstruo ultramasivo que acecha en el Universo temprano podría ser una pieza adicional de este rompecabezas.



"Con este enorme agujero negro, también estamos ansiosos por descubrir qué podemos aprender sobre la galaxia en la que se está desarrollando", dijo Onken.



“¿Es esta galaxia uno de esos gigantes del Universo temprano, o el agujero negro se tragó una cantidad asombrosa de su entorno? Tendremos que seguir cavando para descubrir eso. ", agregó Onken.



El estudio ha sido publicado en la Royal Astronomical Society.