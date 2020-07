OMS anuncia que "surgen pruebas" de que el covid-19 se transmite por aire

Credito: Web

7-07-20.-La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció este martes (07.06.2020) que "surgen pruebas" de transmisión por el aire de COVID-19, después de que un grupo de 239 científicos internacionales alertó sobre esta posible forma de contagio.



En la carta abierta a la agencia con sede en Ginebra, los científicos destacaron las pruebas que, en su opinión, muestran que partículas más pequeñas exhaladas pueden infectar a la gente que las inhale, dijo el diario The New York Times el sábado 4 de julio de 2020.



Como esas pequeñas partículas pueden permanecer más tiempo en el aire, los científicos -que planean publicar sus hallazgos en una revista especializada esta semana- están instando a la OMS a actualizar sus guías, indicó el rotativo. Cualquier cambio en la evaluación de la OMS sobre el riesgo de transmisión del coronavirus podría afectar a sus consejos actuales sobre mantener un metro de distancia física.



Los gobiernos, que confían en la agencia para sus políticas, también podrían tener que ajustar sus medidas de salud pública para frenar el virus. "En el último par de meses especialmente hemos señalado varias veces que consideramos la transmisión por vía aérea como posible, aunque es cierto que no está respaldado por pruebas sólidas o, incluso, claras", dijo Benedetta Allegranzi, jefa técnica de la OMS para prevención y control de la infección, en el Times.



"Reconocemos que surgen pruebas en este sentido y, por tanto, debemos permanecer abiertos a esta posibilidad y a sus implicaciones, así como a las precauciones que deben adoptarse", declaró Allegranzi en una conferencia de prensa telemática.



Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que la pandemia se está acelerando, como muestra el creciente número de casos diarios, aunque se ha estabilizado su letalidad, ya que "muchos países han logrado reducir el número de muertes".



El máximo responsable de la OMS subrayó que este organismo sigue considerando a la COVID-19 "un enemigo público número uno, porque combina su rápida transmisión con su carácter letal", así que reiteró su llamada a la unidad global, por encima de las divisiones políticas, en la lucha contra esta enfermedad.



