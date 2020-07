Crean filtro que elimina bacterias y virus del agua

María Alexandra Tamayo. Ingeniera biomédica. Credito: indves.com.mx

Caracas, 5 de julio de 2020.- La ingeniera biomédica María Alexandra Tamayo de nacionalidad colombiana, creó un filtro autónomo y de bajo coste que elimina bacterias, virus y hongos del agua para hacerla apta para la ingesta humana.



La Ing. Tamayo, aplicó sus conocimientos de nanotecnología para purificar el agua. De esta manera, se creó NanoPro, un dispositivo “capaz de eliminar hongos, virus y bacterias del agua sin afectar a su sabor, olor y color”, explica la ingeniera. Gracias a este avance, Tamayo se ha convertido en una de los ganadores de Innovadores menores de 35 Latinoamérica 2019 de MIT Technology Review en español. El director de Desarrollo de Negocio en Comau Robotics, Arturo Baroncelli, miembro del jurado de Innovadores menores de 35 Latinoamérica 2019, considera que se trata de un proyecto “innovador e interesante desde muchos puntos de vista” y, aunque reconoce que todavía está “en un estado intermedio”, cree que tiene “una base sólida y con mucho potencial”.





Colombia es el segundo país del mundo con más recursos hídricos. Pero, a pesar de la abundancia de agua del país, en torno al 8 % de sus hogares no tiene acceso a agua potable; en zonas rurales, el porcentaje sube hasta el 30 %. Esto se traduce en enfermedades y muertes que se podrían evitar.



Los sistemas actuales de potabilización son caros en Colombia. La tradicional ósmosis inversa implica un elevado gasto de energía y produce salmuera, un agua hipersalinizada, como desecho. Pero, como cuenta Tamayo, “las comunidades que no tienen acceso al agua potable tampoco tienen acceso a recursos económicos”. Por ello, su filtro tiene un coste más asequible. A diferencias de otros, NanoPro no retiene las bacterias, ya que su sistema de filtración elimina completamente los microorganismos, lo que aumenta su seguridad y reduce su necesidad de mantenimiento. Además, tampoco requiere energía para funcionar.



El filtro se puede aplicar tanto en poblaciones rurales como urbanas, puesto que se incorpora tanto en grifos como en termos para aquellas zonas que cuya red de abastecimiento no llega hasta los hogares. Con su creación, Tamayo busca democratizar el acceso al agua potable en zonas en la que, aunque esté disponible, no resulta apta para consumo humano.





Fuente: technologyreview.es / invdes.com.mx