La primera mujer estadounidense en caminar en el espacio ha conquistado el lugar mas profundo del océano

20 de Junio - Treinta y seis años después de convertirse en la primera mujer estadounidense en caminar en el espacio, Kathy Sullivan ha hecho historia una vez más. El domingo 7 de junio, la oceanógrafa de 68 años y ex astronauta de la NASA se convirtió en la primera mujer en llegar al lugar más profundo conocido en el océano después de regresar de una inmersión de 35.810 pies desde el Challenger Deep. Al mismo tiempo, también se convirtió en la primera persona en la historia en caminar en el espacio y descender a la parte más profunda de la tierra.



36 años después de mi caminata espacial, me convertí en la primera mujer en sumergirse en el lugar más profundo conocido en el océano: el Challenger Deep. #WorldOceansDay pic.twitter.com/KWJxx4fBYR



"36 years after my space walk, I became the first woman to dive to the deepest known spot in the ocean - the Challenger Deep. #WorldOceansDay"

El Challenger Deep es un sumergimiento profundo de casi 7 millas ubicada aproximadamente a 200 millas de la costa de Guam en la Fosa de las Marianas. El Dr. Sullivan y Victor Vescovo, el ex oficial de la Marina y empresario que ayudó a financiar la expedición, pasaron aproximadamente una hora y media en Challenger Deep fotografiando el receso mientras estaban dentro de un sumergible especialmente diseñado llamado Factor Limitador. Después de regresar a la superficie, que tomó aproximadamente cuatro horas, los dos se pusieron en contacto con los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, que habían hecho historia ellos mismos solo unos días antes.



"Como un oceanógrafo y astronauta híbrido, este fue un día extraordinario, un día único en la vida, viendo el paisaje lunar del Challenger Deep y luego comparando notas con mis colegas en la EEI sobre nuestra notable nave espacial reutilizable del espacio interior", dijo. Dr. Sullivan



La Dra. Sullivan se unió a la NASA en 1978 y se convirtió en la primera mujer estadounidense en caminar en el espacio el 11 de octubre de 1984. Como suele suceder, la historia tiene una forma de rima. La nave que transportó a la Dra. Sullivan a su histórico vuelo espacial fue el Space Shuttle Challenger. La NASA nombró al transbordador en honor al HMS Challenger, la corbeta británica que descubrió el Challenger Deep durante una expedición que emprendió entrecruzar los océanos del mundo desde 1872 hasta 1876.