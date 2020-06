Científicos descubren que gusanos comunes pueden degradar el plástico hasta un 70%

Gusano comunes Credito: web

Según National Geographic, científicos de la Sociedad Americana de Química, han descubierto que el aparato digestivo de las larvas Zophobas atratus contiene una cepa de bacterias que ataca el poliestireno, uno de los plásticos más utilizados y provoca su rápida degradación. Estos detalles han sido publicados en el estudio Biodegradation of Polystyrene by Pseudomonas sp. Isolated from the Gut of Superworms (Larvae of Zophobas atratus).



Tras varios estudios realizados, se colocaron las larvas en una cámara con el poliestireno y luego de 21 días se descubrió que habían consumido sobre el 70% del plástico introducido. Esta biodegradación fue totalmente inesperada y está en proceso de aislarse para entender cómo funciona realmente y las ventajas que puede acarrear.



Es de común conocimiento que uno de los problemas que afronta la naturaleza es lo complicado que resulta la gran cantidad de plastico (basura) dificil de eliminar y de reciclar. Por ello, hay esperanzas de que esta larva pueda aportar una solución a esta situación que contamina nuestro planeta. Por otra parte, las larvas Zophobas atratus no son extrañas y se pueden encontrar con facilidad al ser utilizadas por muchos pescadores como cebo.



Fuente. computerhoy.com / invdes.com.mx