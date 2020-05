Frustración e indignación: Trabajadores de Direct TV denuncian que fueron despedidos a través de e-mail y Whatsapp

19-05-20.-DIRECTV a través de un comunicado anunció este martes 19 de abril la suspensión de sus operaciones en Venezuela.

El periodista Dereck Blanco indicó a través de cu cuenta en la red Twitter que un trabajador de DirecTv fue despedido este martes en horas de la mañana a través de correo electrónico.

Una trabajadora del servicio de Call Center de DirecTv Venezuela aseguro: "No tengo idea de qué hacer, hay que buscar opciones. Todos estamos en shock. Fue un balde de agua de fría", según publicó El Universal

Rosa Campos trabaja en Cobranzas Telefónicas y recibió un pago en nómina, "aparentemente como la liquidación". No hizo conexión y fue anunciada a través de un mensaje por WhatsApp que ya no iba a trabajar más en DirecTV.

Por otro lado, tras la decisión anunciada por AT&T Inc., Directv Venezuela emitió un comunicado publicado en su cuenta en Twitter en el que asegura que esta decisión no fue consultada al equipo de Directv en Venezuela, si no que fue tomada por el equipo de liderazgo en EEUU.

Por otra parte la decisión de AT&T sobre el cese de las operaciones de Directv Latinoamérica en Venezuela generó mucha frustración en los usuarios de este servicio.