(VIDEO) Sistema Patria: 98.8% de los consultados no conoce a alguien que esté infectado con el Covid-19

27.04.20 - El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este domingo que la más reciente encuesta del Sistema Patria sobre la cuarentena y la situación del Covid-19 en Venezuela, ha sido respondida por 7.294.204 personas, lo cual permite generar elementos para profundizar las políticas contra el virus.En este sentido, refirió algunos datos que se han conocido hasta el momento, como que el 98.8 % de los consultados afirma no conocer a alguien positivo con coronavirus y el 1.2 por ciento sí conoce a alguien que ha resultado positivo.El Jefe de Estado explicó que «la primera encuesta sobre salud nos permitió ir a la contención de la pandemia, a cortar las cadenas de transmisión con la visita casa por casa, y esta encuesta nos va a permitir ir a la atención de los problemas fundamentales y la planificación de la etapa postcuarentena».«No hemos llegado al punto todavía de cortar las cadenas de transmisión por lo que debemos ser radicales en la defensa del derecho a la salud de la familia", destacó Maduro.A continuación los datos revelados por el sondeo nacional del Sistema Patria:58 % de las personas que han contestado son mujeres y 42 % de hombres.El primer estado que responde que sí conoce a alguien contagiado es Nueva Esparta con 3.98 %; lo sigue La Guaira con 1.69 %; Miranda con 1.52 %; Portuguesa 1.48 %; Distrito Capital con 1.46 % y Aragua con 1.32 %29.5 % de los encuestados considera que la Covid-19 representa un riesgo mortal; 26.4 % lo considera un alto riesgo, a 32.9% le preocupa; 0.9 % lo ve como algo leve y 0.6 % no le ve riesgo de contagio, en tanto que el 9.8 % no cree que pueda contagiarse de coronavirus.Aproximadamente 88 % de los venezolanos cree que el coronavirus es algo muy serio, de alto riesgo y le preocupa mucho.Al ser consultado sobre si conoce al sitio donde acudir a recibir atención médica en caso de tener síntomas el 86% asegura que sí, mientras el 14 % afirma que no.99 % de los consultados usa mascarillas fuera de la casa, 98 % se lava las manos con más frecuencia, 98% evita aglomeraciones, 69 % usa guantes y 66 % usa mascarillas dentro del hogar.60.2 % tiene niños en edad escolar en la casa de los cuales el 75,7 % se mantiene estudiando a distancia.66 % piensa que la pandemia va a pasar y habrá una recuperación; 21 % es optimista, 1 % es pesimista y 12 % sostiene que esto va a tardar.52 % no ha cambiado su hábito de sueño, 11 % duerme más, 22 % dice que está durmiendo menos.