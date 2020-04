La NASA anuncia primer vuelo tripulado con nave de SpaceX para el 27 de mayo

18 de Abril - Ayer viernes, el jefe de la NASA Jim Bridenstine, anunció que la empresa estadounidense SpaceX enviará a dos astronautas desde el Centro espacial John F. Kennedy, Florida hacia la Estación Espacial Internacional (ISS) en una cápsula totalmente nueva para todos, la Crew Dragon, para el día 27 de mayo a las 16H32 (20H32 GMT). Los tripulantes asignados para esta misión son los astronautas estadounidenses Robert Behnken y Douglas Hurley.

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let's #LaunchAmerica pic.twitter.com/RINb3mfRWI

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 17, 2020

El jefe y administrador de la agencia espacial estadounidense Jim Bridenstine, anunció vía twitter lo siguiente: "El 27 de mayo, la Nasa va a lanzar nuevamente astronautas estadounidenses a bordo de una nave estadounidense, desde territorio estadounidense". Recordando que, desde julio del año 2011, los estadounidenses prescindían de vehículos rusos para poder aterrizar en la Estación Espacial Internacional (ISS). La empresa SpaceX fundada en 2002 por Elon Musk, podría convertirse en la primera empresa privada en llevar astronautas al espacio.

Esta novedosa nave demostró su eficacia en marzo del año pasado, donde la Crew Dragon viajó a más de 400km de la Tierra para aterrizar en la Estación Espacial Internacional (ISS), llevando a bordo un maniquí de prueba.

In preparation for the first flight test of @SpaceX's #CrewDragon with @NASA_Astronauts aboard, joint teams have been successfully simulating different phases of the upcoming mission — from hatch closure to undocking with the @Space_Station: https://t.co/EPG7NC3vat #LaunchAmerica pic.twitter.com/IPVJTqlRP5

— NASA (@NASA) April 1, 2020

"En preparación para la primera prueba de vuelo de Crew Dragon de SpaceX con la tripulación de la NASA abordo, ambos astronautas han estado simulando con éxito diferentes fases de la próxima misión, desde el cierre de la escotilla hasta el desacoplamiento con la estación espacial", -NASA.