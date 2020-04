Academia Nacional de Medicina de Venezuela advierte sobre efectos de vacuna antituberculosa BCG contra el Covid-19

14-04-20.-La junta directiva de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela y la Comisión de Bioética alerta sobre el grave riesgo que significa divulgar y dar por ciertas, diversas informaciones extraoficiales, no documentadas sobre presuntos efectos protectores de la vacuna antituberculosa (BCG), contra el COVID-19.



A través de un comunicado, la directiva advierte que el riesgo principal, en este caso, es que, al confiar en una investigaciones insuficientemente documentadas sobre protección o tratamiento, pueden haber personas que descuiden, suspendan o modifiquen, las indicaciones dadas previamente en relación a las medidas de contención del virus.



A continuación el comunicado completo:



Una falsa sensación de seguridad, puede incrementar los riesgos de propagación de la enfermedad, con aumento significativo de contagio entre la comunidad.



Es importante precisar que para considerar como eficaz y recomendable, un tratamiento, vacuna u omisión de acciones, previamente aprobadas en el área de la salud, es indispensable, que lo recomendado, esté demostrado científicamente, lo cual es complejo y tiene requisitos de rigurosidad de las investigaciones y sus respectivos ensayos clínicos, los cuales, hasta la fecha, no son conocidos, con confianza científica demostrada, para la vacuna BCG.



La ANM permanece atenta a los resultados de todas las investigaciones que se están desarrollando en el tema, tanto en el país, como en diversos países del mundo.



Por la junta directiva de la ANM



Dr. Leopoldo Briceño-Iragorry



Presidente residente ANM



Dr. Hunìades Urbina-Medina



Secretario académico



y el colaborador Dr. José Francisco Meneses



Con información de El Carabobeño



2020-04-14



*Con información de la La Academia Nacional de Medicina