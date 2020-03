La plataforma Patria contra el coronavirus, explicado para extranjeros

23.03.20 - ¿Cómo hizo el gobierno venezolano para preguntarle a 10 millones de personas en cuatro días sobre posibles síntomas del covid-19?



La respuesta es el sistema Patria, una plataforma informática orientada a la protección social, denostada por la oposición venezolana, que la califica de herramienta del Gran Hermano, y que ahora en medio de la pandemia también busca salvar vidas.



La plataforma, creada por el presidente Nicolás Maduro en 2017, es una profunda base de datos de más 20 millones venezolanos que se alimenta por autoregistro de cada usuario a través del portal web www.patria.org y que está vinculado con el llamado Carnet de la Patria, la representación física del sistema que cargan millones de venezolanos en el bolsillo.



Pero la fama de “la página Patria” no viene por las encuestas, que han sido varias, sino por los bonos, la asistencia económica que el Estado brinda de manera directa a los más necesitados de acuerdo a los mismos datos del sistema. Desde 2017 han sido decenas de bonos, todos con nombres referidos a la ocasión o al motivo: bono de carnaval, bono de Independencia, bono especial Niño Jesús, bono de vacaciones. Los montos varían así como los beneficiados, aun cuando casi siempre los más pobres y los pensionados están en la lista o “les cae el bono”, que es la expresión que se usa para referirse la aparición del mismo en el monedero Patria, que también es anunciado por SMS a cada usuario



El gobierno también ha usado la plataformapara que el usuario pague servicios públicos o para impulsar el ahorro en oro venezolano o en petros, la criptomoneda que creó el Gobierno en 2019. De allí que también entregó el Petro Bono, un beneficio en esa moneda que otorgó a millones a principios de este año.



Con un mensaje del comandante Hugo Chávezen la entradadel portal, “No hay amor más grande que el que uno siente aquí en el pecho por una causa, por una patria, por una gente, por un pueblo, por la causa humana.”, el sistema ha invitado a llenar varias encuestas apenas se traspasa el login y password. Desde el periodo de desabastecimiento hace dos años se realiza una encuesta sobre los rubros que el usuario tiene en su núcleo familiar, qué hay de comer en la casa, además de preguntar por el jabón y otros elementos de higiene.



Y ahora, con la llegada de la pandemia del coronavirus a Venezuela, el presidente Maduro dispuso de recursos para asignar el Bono Disciplina y Solidaridad, cuyo nombre refiere a la necesidad de cumplir con la cuarentena decretada. «Hagamos gala de nuestra capacidad de Disciplina y Solidaridad para enfrentar esta pandemia. Nuestro deber es cumplir con las medidas preventivas», dijo el mandatario, y a la vez ordenó la aplicación de una encuesta epidemiológica sobre síntomas del covid-19.



El cuestionario sigue activo, y las preguntas son estas:



¿Tiene síntomas?



Fiebre mayor de 37.5ºC: Si / No



Dificultad para respirar: Si / No



Tos seca: Si / No



Moco o congestión nasal: Si / No



Malestar General: Si / No



Dolor de garganta: Si / No



Diarrea: Si / No



Dolor de Cabeza: Si / No



Antecedentes personales



Hipertensión arterial: Si / No



Diabetes: Si / No



Asma Bronquial: Si / No



Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica: Si / No



Insuficiencia Cardíaca: Si / No



Enfermedad Coronaria: Si / No



Cáncer: Si / No



Condiciones especiales



Preñada: Si / No



Lactando: Si / No



Discapacidad severa o crónica: Si / No



Países visitados en el año 2020



Alemania



Brasil



Canadá



China



Colombia



Corea del Sur



España



Estados Unidos



Francia



Guyana



Irán



Italia



Japón



México



Reino Unido



República Dominicana



Trinidad y Tobago



Turquía



Otro país de Europa



Otro país de Asia



Otro país



No he viajado



¿Ha estado en contacto con alguna persona a la que se le haya diagnosticado COVID-19?



Sí



No



En el marco de la cuarentena social y colectiva



En cuarentena de reposo médico



En cuarentena voluntaria



Trabajando en sector esencial



A cuál sector perteneces



Cuerpo de seguridad



Agroalimentario



Salud y farmacéutico



Transporte



Telecomunicación



Comercio



Servicios básicos (electricidad, gas, combustibles, desechos sólidos)



Medio de comunicación



Otro sector esencial



A la fecha han respondido la encuesta10 millones 118 mil 857 personas, según anunció hoy el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien por cierto es médico. Realmente más que encuestadas han sido censadas, pues los datos están asociados a cada persona específica. Es una big data personalizada de valor incalculable para la prevención.



En 2009, cuando la epidemia de la gripe H1N1 se extendió en Estados Unidos, fue Google, con su gran capacidad de acumulación y análisis de datos, quien brindó ayuda a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, cuyos lentos sistemas de recolección de datos siempre estaban detrás en la carrera contra el virus.



Google sabía en tiempo real desde dónde los usuarios del buscador consultaban por los síntomas de la gripe y pasaba los datos al sistema epidemiológico para así reforzar la asistencia regional o localmente. Fue uno de los primeros usos con sentido social de la bigdata.



Con el caso de la Plataforma Patria, la personalización de la data permite ir directo al sujeto de atención médica. De acuerdo a las respuestas se logró detectar a 16 mil 366 personas que reportan síntomas gripe, de cualquier gripe,pues actualmente hay el país cepas de cuatro virus de gripe que no tienen relación con el covid-19.



Pero entre esas 16 mil 366 personas que se van a visitar puede haber alguien con coronavirus, quien sea, se sabe su nombre y dónde vive, y en este momento los médicos están yendo para su casa a salvarle la vida.

