OMS advierte: "El coronavirus no solo mata gente mayor; un número significativo de jóvenes han muerto"

18-03-20.-El director general de la Organización Mundial de Salud (OMS), Tedros Adhanom, advirtió de que el nuevo coronavirus Covid-19 "no solo mata gente mayor, un número significativo de jóvenes ha muerto" por este virus.



En la rueda de prensa diaria de la OMS donde informan de los últimos datos del coronavirus, el director general ha recomendado este miércoles a los países que "se aíslen, hagan pruebas, aíslen los casos y tracen contactos" para poder vencer al brote de coronavirus que, recordó, "no solo mata gente mayor; un número significativo de jóvenes ha muerto".



"La OMS sigue recomendando que en la medida de lo posible los casos confirmados menos graves sean aislados en instalaciones sanitarias", pero que ,de no ser posible, se usen recintos comunitarios, recordó Tedros.



La organización detalló que se han registrado más de 200.000 contagiados y más de 8000 personas han perdido la vida por el Covid-19. "Más del 80% de todos los casos son de dos continentes: Asia y Europa", señalan.



Por otro lado, el máximo responsable de la OMS también resaltó como un "increíble logro" el anuncio por parte de laboratorios de China y EE UU de que ya han comenzado los primeros tests de una vacuna contra el Covid-19, tan solo dos meses después de que los expertos chinos compartieran la secuenciación del genoma del virus.



Asimismo, subrayó que la OMS está coordinando a expertos de distintos países para que compartan información en la investigación de tratamientos para los positivos por coronavirus, el llamado Ensayo de Solidaridad, al que se han unido por ahora laboratorios de países como España, Argentina, Francia o Sudáfrica, entre otros.

