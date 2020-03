Médico chino coincide con científico venezolano Sirio Quintero sobre el coronavirus

10 de marzo de 2020.- El Coronavirus es un producto de laboratorio, que contiene segmentos de cromosoma del VIH-Sida, Mycloplasma incognitus, agente bacteriológico "New Dehli Metalolactamase" NDM-1, Gen de la Leucemia, segmentos de la Drosophila y el Epstein Barr Virus (EBV) -- Stalking horse for Leucemia-- (cancer research 26 Part I, Vol.26 Nr.12, 1966), Chlamydia pneumoniae, Baccilus Disentería y Clostridium Tetanus.

El científico venezolano Sirio Quintero es pionero a nivel mundial en publicar el Mapa de la Estructura Genética en el cual se muestra que el Coronavirus tiene segmentos del VIH-Sida, es un arma de Bio-Terrorismo y Genocidio diseñada contra las razas asiáticas, latinoamericanas y afro-descendientes.

1.- LA GENETICA DEL CORONAVIRUS Y EL SIDA

El científico venezolano el Dr. Nanotecnólogo Sirio Quintero hizo el mapa genético del Coronavirus CoVid-19 y halló dos segmentos del VIH-Sida en la estructura genética del Coronavirus.

2.- CIENTIFICO CHINO ENCUENTRA SEGMENTOS DE SIDA Y SARS EN EL CORONAVIRUS

El Dr. Sirio Quintero publicó por primera vez el 03 de Enero del 2019 que el Coronavirus tenía segmentos del VIH-Sida y después el Dr. Peng Zhiyong escribió el 29 de febrero que el CoVid-19 produce efectos como una combinación de Sida y SARS. Los resultados fueron publicados en el Journal of Forensic Medicine Vol.36, Issue (1), pp.19-21, 2020.

El médico chino Peng Zhiyong de la Unidad de cuidados intensivos del Hospital de Wuhan, China, habiendo estudiado autopsias de muertos por el Coronavirus (CoVid-19) halló que el Coronavirus CoVid-19 contiene segmentos genéticos de Sida con SARS.

Fuente: www.fyxzz.cn/CN/abstract/abstract23213.html

3.- EL CORONAVIRUS ES UN AGENTE NEUROTOXICO QUE ATACA EL CEREBRO

El científico venezolano Dr. nanotecnólogo Sirio Quintero asegura que el Coronavirus CoVid-19 causa la demencia, ataca el sistema nervioso central, desconecta al sistema defensivo y al sistema inmunológico independiente propio de los órganos reproductivos del varón y la mujer.

Por esta razón se explica que las enfermedades que tenga la persona latentes y que no se hayan desarrollado previamente (inoculadas por las vacunas) se activan de manera voraz en el ser humano y fallecen los pacientes en pocos días.

4.- MAEDI-VISNA, CORONAVIRUS CoVid-19 Y AFECCIONES RESPIRATORIAS

El Coronavirus Covid-19 es una versión moderna del Maedi-Visna, el arma bacteriológica utilizada por los nazis cuando prepararon con antelación la invasión a los pueblos nórdicos desde 1932, atacando a la principal fuente de alimento y de abrigo que eran las ovejas.

La patente del Maedi-Visna como agente productor de estados de inmunodeficiencia y sida fue registrada de manera oficial como propiedad intelectual por los Bio-Terroristas en el año 2007:





El agente intracelular Maedi-Visna causaba afecciones respiratorias en los bovinos e impedía que el sistema neurológico regulara la digestión y las defensas.

En la actualidad el CoVid-19, así como anteriormente el Medi-Visna, causa la misma afección respiratoria y depresión inmunológica en los seres humanos. El Coronavirus es un arma de Bio-Terrorismo contra las etnias asiáticas, latinas, afro-americanas y afro-descendientes, caracterizado este agente por su gran resistencia a altas temperaturas (más de 41°).

Hay estudios donde la similitud del Maedi-Visna con el Sida ha sido científicamente estudiada:

Cfr. Gonda, MA; F Wong-Staal, RC Gallo, JE Clements, O Narayan, and RV Gilden «Sequence homology

and morphologic similarity of HTLV-III and visna virus, a pathogenic lentivirus». Science 11 January

1985: 173-177.

.

El Maedi-Visna sirvió como plantilla para insertar genomas y también incrustar información genética para fabricar el VIH-SIDA.

5.- CORONAVIRUS COMO ACTIVADOR DE CANCERES EN LOS SERES HUMANOS

El Coronavirus CoVID-19 activa cánceres en el páncreas, la columna, el hígado, el cerebro, la zona del peritoneo, los pies, los riñones, la sangre, el timo y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH- SIDA.

El parásito intracelular alias Coronavirus CoVid-19 procede principalmente de una cepa de larvas del VIH-Sida cruzadas con larvas de helmintos de Fasciola Hepática, criados en líquido amniótico que le extraen a mujeres embarazadas, agregando segmentos del ADN humano de crecimiento embrionario cultivadas en laboratorio. El coronavirus CoVid-19 está diseñado en laboratorios para atacar específicamente órganos del cuerpo humano de las razas chinas, las étnias latinoamericanas y afro-descendientes. Invade principalmente el sistema urológico, neurológico, respiratorio y se disemina a través de los pescados enlatados, embutidos, pollos y en el trance de la interacción intima sexual.

El coronavirus CoVid-19 se disemina por 3 vías:

(a) aspersión en los afluentes de agua potable de la población (con aeronaves privadas de Bioterroristas)

(b) en los containeres que llegan a los puertos

(c) y en las personas que han estado expuestas en la contaminación de los principales brotes de la pandemia. Quien se contamina con el Coronavirus queda expuesto a que se le desarrolle el VIH-SIDA.

Por la liberación de los oprimidos de la tierra es necesario vencer: sean ricos o pobres…