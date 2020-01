Investigadores aseguran que la radioterapia de protones puede matar el cáncer en milisegundos

Centro de terapia de protones en Orsay, Francia Credito: Web

23-01-20.-Una nueva investigación sugiere que puede haber una forma de administrar radiación a una velocidad récord y al mismo tiempo proteger el tejido sano.



La técnica innovadora se llama FLASH, o radioterapia de tasa de dosis ultra alta, y de acuerdo con investigaciones anteriores, utiliza electrones para minimizar el daño tisular saludable mientras se dirige a los tumores.



Es importante destacar que FLASH supuestamente logra estos efectos en menos de un segundo , lo que podría reducir la duración de las sesiones de radiación exponencialmente.



El nuevo estudio muestra cómo el uso de radiación de protones en lugar de electrones o fotones, junto con otros ajustes técnicos, puede convertir FLASH en una herramienta poderosa que puede administrar radiación en milisegundos.



El Dr. James M. Metz, director del Centro de Terapia de Protones Roberts y Presidente de Oncología Radioterápica de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, es el coautor y autor correspondiente del nuevo estudio, que aparece en el International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics.



Como explican los autores en su artículo, investigaciones anteriores han sugerido que la terapia FLASH elimina las células cancerosas mientras preserva el tejido normal en los cánceres de cerebro, pulmón, intestino y piel.



¿Pero hay un umbral de dosis para la terapia FLASH? ¿Y podrían los científicos administrar FLASH mucho más rápidamente mientras preservan sus efectos protectores y su eficacia contra el cáncer?



Estudios anteriores en ratones, dicen los investigadores, han demostrado que aumentar la tasa de radiación de la radioterapia electrónica puede proteger contra el deterioro cognitivo durante la irradiación cerebral. Y en otros modelos de ratón, de fibrosis pulmonar y síndrome de radiación gastrointestinal, el aumento de la radiación electrónica protege el tejido sano.



Por lo tanto, los investigadores detrás del presente estudio plantearon la hipótesis de que el uso de protones en lugar de electrones en la terapia FLASH permitiría administrar una dosis más alta de radiación manteniendo sus efectos protectores.



Además, la terapia de protones generalmente se considera más segura y más efectiva que la terapia con electrones.



Probar la viabilidad del FLASH de protones



Para probar su hipótesis y "para comprender los efectos biológicos de los haces de protones [FLASH]", los investigadores diseñaron y construyeron un aparato de radioterapia que podía administrar FLASH o tasas de dosis de radiación estándar "utilizando protones doblemente dispersos en una TC [...] geometría definida ".



Los investigadores utilizaron un "haz de lápiz único" para crear un "sistema de dispersión doble", evitando así una dificultad que había impedido que los equipos de investigación anteriores crearan la dosis de radiación necesaria o el tamaño del campo.



Luego, el equipo aplicó el nuevo aparato en un modelo de ratón de cáncer de páncreas y descubrió que apuntaba con éxito a los tumores del flanco del cáncer de páncreas al tiempo que reducía el daño gastrointestinal.



"Hemos podido desarrollar sistemas especializados en la sala de investigación para generar dosis de FLASH, demostrar que podemos controlar el haz de protones y realizar una gran cantidad de experimentos para ayudarnos a comprender las implicaciones de la radiación de FLASH que simplemente no podríamos tener hecho con una configuración de investigación más tradicional ", explica el Dr. Metz.



Luego, los investigadores planean diseñar un aparato que entregue FLASH de esta manera a los humanos.