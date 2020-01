¿Cómo Google obedece a las sanciones de EEUU contra Cuba?

18 Enero 2020 - Como cualquier otra empresa estadounidense, Google se rige por las leyes del Gobierno de Estados Unidos, por lo que debe respetar toda su normativa de sanciones. Así es como el bloqueo impuesto a Cuba limita muchos de sus servicios en la isla, algo casi imperceptible para un cubano de a pie pero que golpea con fuerza la modernización del país.

Fue en 2012 cuando Google comenzó a aplicar restricciones basadas en la imposición del bloqueo a Cuba. En ese entonces, los cubanos dejaron de acceder a Analitycs, una de las principales herramientas para el mo­nitoreo del tráfico y alcance de las páginas web.

© REUTERS / Wolfgang Rattay

"No podemos ofrecer el acceso a Google Analytics en este momento. Se ha establecido una conexión entre su dirección IP actual y un país sancionado por el Gobierno de los Estados Unidos", declaraba el Departamento del Tesoro de EEUU que vigila el cumplimiento de las sanciones establecidas por el embargo, según publicó el diario Granma.

En un comunicado, Google anunció que, al igual que otras firmas estadounidenses, cumplía con los controles de exportaciones de EEUU y las sanciones que limitan el suministro de ciertos servicios en determinados países.

Pero en 2014, el entonces presidente de la compañía Eric Schmidt visitó la isla y posibilitó algunos cambios. Meses después de la visita, el directivo anunció que a pesar de las restricciones del bloqueo, "los cubanos ya podían usar Google Chrome y navegar por la web de forma más rápida y segura".

En diciembre de 2016, Google y la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) suscribieron el primer acuerdo comercial cuyo objetivo central era mejorar la experiencia online de los cubanos con el buscador, lo que se ratificó en un memorando firmado en 2019.

En ese período, en 2018, el famoso concurso mundial de Google para programadores 'Code Jam' abrió sus puertas a los desarrolladores cubanos, quienes pudieron competir desde la isla por la final en Canadá.

© AP Photo / Virginia Mayo / dapd

No obstante, a pesar de los avances en contratos y memorandos, las limitaciones persisten y son más problemáticas para los nuevos emprendedores de la informática en la isla. El cubano Erich García Cruz, CEO del sitio Qvashop, contó a Sputnik cómo el bloqueo golpea a los profesionales que requieren de servicios más específicos de Google.

4 servicios de Google indisponibles en Cuba

Google Code

Este fue durante años un sitio de alojamiento de código auspiciado por Google, enfocado inicialmente en desarrolladores interesados en los proyectos de software libre y código abierto. En 2016 este servicio cerró y quedó como un historial de códigos importante y cuyo acceso está bloqueado para los usuarios de la isla.

De forma paralela en 2005, comenzó a funcionar Google Developers como su sucesor que en la actualidad también se encuentra bloqueado para los cubanos.

Google Developers bloqueado para Cuba

Google Pagespeed

Esta ​​es una familia de herramientas de Google diseñada para ayudar a las optimizaciones de rendimiento de un sitio web. Fue presentado en la Conferencia de Desarrolladores en 2010 y por el bloqueo a Cuba, "los desarrolladores de la isla no tienen acceso a las métricas o las buenas prácticas para posicionar los sitios", comentó el informático desde La Habana.

Google Sites

Esta es una aplicación en línea gratuita ofrecida por la empresa estadounidense Google como parte de la suite de productividad de G Suite. Es una herramienta para la creación de páginas web. Esta aplicación permite crear un sitio web o una intranet de una forma tan sencilla como editar un documento.

"Google ofrece el servicio de Hosting o alojamiento en esta plataforma a las páginas que están ganando en posicionamiento, contenido, etc. Todo página que esté alojada ahí ya deja de forma automática de esta disponible para Cuba, como por ejemplo publicaciones tan diversas

Google Firebase

Según explicó García, cuando alguien visita un sitio web, por lo general se le pide aceptar notificaciones push tanto desde un móvil como una PC. Si las push están asociadas a Google Firebase, van a quedar bloqueadas también de forma automática para Cuba, aseguró el emprendedor cubano.

"Doy fe de ello, porque me ha sucedido en dos ocasiones. He logrado crear toda una comunidad de unos 30.000 suscriptores al contenido de Qvashop y de pronto la empresa del servicio de notificaciones migra a Google Firebase y he perdido toda la comunidad", contó.

De hecho, explicó que se puede hacer la notificación, pero no le llega a nadie porque Cuba no es un destino registrado.

No sucede lo mismo con el buscador de Google, "sería catastrófico que no se pudiera acceder desde Cuba y creo que eso como neutralidad en la red no deben hacerlo", comentó el ingeniero.

Otra forma de bloquear a Cuba es borrarla

También sucede que Cuba no aparece en muchas de las listas de países de localización que requieren sitios de servicios con pasarelas de pago, monetización, entre otras.

"Nosotros no existimos", dice irónicamente García.

"Cuando quieres hacer una campaña de marketing en Facebook, Google Ads, Google Adwords...Cuba no aparece. De hecho, ni siquiera en Twitter aparecemos, no somos un destino de marketing online, sencillamente", comentó García.

Cuba no aparece en las listas de países del buscador

Según el emprendedor cubano, la misma lógica también opera en las posibilidades de hacer que un tema sea trending para determinado nicho o sector desde Cuba o que esté dentro de la isla.

"Si en teoría el manejo de datos de una empresa privada es privado, esos datos son extremadamente difíciles de detectar cuando se están violando o no, sin embargo, existe.

Por otro lado, disposición de ganar dinero tienen todas estas empresas, por lo tanto si se están privando de este objetivo con Cuba es porque responden a políticas", concluyó.