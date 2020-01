EEUU advirtió grave falla de seguridad con Windows 10 y llamó a todas sus agencias a actualizar sin falta el sistema operativo

15-01-20.-El Gobierno de Estados Unidos advirtió sobre una grave vulnerabilidad detectada en el código de Windows 10 y llamó a todas sus agencias a actualizar sin falta el sistema operativo para evitar un ataque pirata. La falla fue detectada por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)."Lo más importante que puedes hacer para proteger tu seguridad cibernética es actualizar el software y, si eres usuario de Windows, hoy es tu día", dice el comunicado que la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) de la Administración estadounidense.El fallo de código fue detectado por la NSA, quien se lo comunicó a Microsoft para que la empresa pudiese solucionarlo y poner a disposición de todos los usuarios (no sólo del Gobierno) una versión actualizada.La vulnerabilidad detectada permitía que un hacker pudiera acceder a la información almacenada en la computadora o espiar las actividades que se llevaran a cabo en dicho sistema. Desde la CISA aseguraron que por el momento no tienen constancia de que este fallo haya sido aprovechado por algún pirata."CISA ha determinado que estas vulnerabilidades suponen un riesgo inaceptable para el desempeño gubernamental y requieren una respuesta de emergencia inmediata", indicaron desde la agencia en un comunicado, en el que también advirtieron que la falla tiene "gran potencial para poner en peligro la integridad y confidencialidad".El martes pasado el sistema operativo Windows 7, uno de los más populares entre los usuarios, dejó de recibir servicio técnico, por lo que quienes sigan utilizándolo estarán más desprotegidos frente a posibles ataques informáticos.Según el portal especializado Net Market Share, una de cada cuatro computadoras del mundo sigue usando Windows 7, pese a que Microsoft ya alertó hace un año que a principios de 2020 dejaría de actualizar el sistema con nuevos parches.En la práctica, y como ya ocurrió hace unos años con el popular Windows XP, dejar de ofrecer actualizaciones y apoyo técnico hará a quienes no cambien a un nuevo sistema operativo más vulnerables a posibles virus, troyanos o ataques de distintos tipos.Según datos recientes, más de la mitad de las computadoras de escritorio y notebooks del mundo tienen instalado Windows 10, la última versión del sistema operativo de Microsoft. Pero un 26,62 por ciento siguen usando Windows 7. El resto de los equipos usa el sistema operativo de Apple (equipos Mac), Windows 8 y 8.1, Linux, y un dos por ciento sigue usando Windows XP.