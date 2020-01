Hoy 14 de enero llega el día de la 'muerte' oficial del sistema operativo Windows 7: ¿qué hacer ahora?

14 Enero 2020 - Con este 14 de enero ha llegado el día de la 'muerte' oficial de Windows 7: esto no significa que el sistema operativo en sí vaya a desaparecer, sino que Microsoft ya no proporcionará las correcciones de seguridad, parches de 'software' para prevenir ataques cibernéticos y otras actualizaciones para este popular sistema operativo, aún instalado en millones de computadoras.



"Si bien usted podría seguir usando su computadora personal (PC) con Windows 7, sin actualizaciones continuas de software y seguridad correrá un mayor riesgo de virus y 'malware'", asegura Microsoft en su sitio web. "Su PC continuará iniciándose y ejecutándose, pero ya no recibirá las actualizaciones de software –incluidas las de seguridad– de Microsoft", añade la compañía.



"Además, el servicio al cliente de Microsoft ya no estará disponible para proporcionar soporte técnico de Windows 7".



El Windows 7 se podrá incluso instalar y activar después de la fecha límite del soporte, pero "será más vulnerable a riesgos de seguridad y virus, debido a la falta de actualizaciones de seguridad". "Después del 14 de enero de 2020, Microsoft recomienda encarecidamente que use Windows 10 en lugar de Windows 7", insisten desde Microsoft.



Por el momento, Windows 10 se utiliza en más de 900 millones de dispositivos, lo que representa 65,4 % del mercado, según Statcounter. Mientras tanto, los usuarios de Windows 7 para diciembre del 2019 seguían ocupando el segundo lugar con 27 %.

¿Qué solución tiene Microsoft?



Microsoft ofrece a los usuarios de Windows 7 hacer una de dos cosas:



Las personas cuyas computadoras tienen menos de tres años, pueden pagar para actualizar su sistema operativo a Windows 10, si aún no lo han hecho. El precio de la actualización comienza en 139 dólares por dispositivo



Microsoft inicialmente ofreció una actualización gratuita, que funcionaría hasta el 29 de julio de 2016. Algunos usuarios reportan que esta actualización gratuita ha seguido funcionando hasta este enero.



A quienes posean dispositivos con más de tres años, Microsoft les sugiere comprar uno nuevo que ejecute Windows 10 y tenga procesador mejorado, más otro hardware que ayuda a que la computadora funcione más rápido. A veces, actualizar una computadora más antigua a un nuevo software puede resultar en lentitud o falta de soporte para nuevas funciones.



Además, desde Microsoft aseguran que Windows 10 tiene nuevas opciones de seguridad, como el reconocimiento facial o el reconocimiento de huellas digitales para iniciar sesión, que requieren nuevo hardware.



Opción para licenciatarios comerciales de Windows 7



Las compañías y los usuarios empresariales recibirán importantes actualizaciones de seguridad durante un lapso de hasta tres años después que Windows 7 se desconecte del soporte extendido, pero solo si compran las actualizaciones de seguridad extendidas (ESU).



Las ESU no están diseñadas como una solución permanente, sino más bien como una medida temporal, mientras las organizaciones migran a otro sistema operativo compatible.