Los 16 momentos científicos que definieron 2019

Arrokoth es el objeto más lejano del sistema solar y fue fotografiado por la sonda New Horizons Credito: Nasa

30-12-2019.- El 2019 fue un gran año para la ciencia. Vimos la primera imagen de un agujero negro, fuimos testigos de los avances en el tratamiento del ébola, el VIH y la fibrosis quística y agregamos enlaces a nuestro árbol genealógico. La primera caminata espacial exclusivamente femenina inspirada y enviamos naves espaciales al objeto más lejano de nuestro sistema solar.

La ciencia avanzó mucho este año. Aquí están los momentos y descubrimientos que más nos sorprendieron.

La primera imagen de un agujero negro

Es un cuento de hadas científico: una imagen deslumbrante, un equipo internacional de colaboradores y una gran cantidad de premios y elogios.

El equipo Event Horizon Team, una red colaborativa de científicos de todo el mundo, lanzó la primera fotografía de un agujero negro en el centro de la galaxia M87, destruyendo nuestra comprensión del universo en el que vivimos.

Homo luzonensis

Los investigadores que exploraron una cueva filipina en 2007, 2011 y 2015 tropezaron con extraños fragmentos de hueso de una nueva especie de homínidos. La nueva especie, Homo luzonensis, pertenece a nuestro árbol genealógico y vivió hace tan solo 50,000 años, informaron los científicos el 11 de abril en la revista Nature.

El homo luzonensis, según los investigadores, era similar en tamaño a una especie de homínido más pequeño llamado Homo floresiensis. El descubrimiento sacudió el campo de la antropología y ha revelado hasta qué punto los primeros humanos colonizaron Asia.

Sonda New Horizons fotografía el objeto más lejano del sistema solar

En mayo, los investigadores publicaron los primeros resultados del sobrevuelo de la nave espacial New Horizons al objeto del Cinturón de Kuiper 2014 MU69, un asteroide en forma de muñeco de nieve también conocido como Arrokoth.

Es el objeto más lejano explorado por una nave espacial, y el asteroide reveló una gran cantidad de secretos fascinantes sobre nuestro sistema solar y más allá.

La NASA anuncia la ambiciosa misión de Artemisa

En mayo, la NASA anunció una nueva misión lunar, llamada la misión Artemis, que llevará a la primera mujer y al próximo hombre a la Luna en 2024. Es un plan ambicioso, por decir lo menos, pero revitalizó el deseo del público de llegar a la luna. volver a emerger y, finalmente, establecer una base allí.

El kit de ADN resuelve el misterio de un asesinato no resuelto por décadas

Este año, los organismos encargados de hacer cumplir la ley recurrieron a una fuente habitual de información para ayudar a resolver casos fríos: la genealogía genética. Este método, que revisa las bases de datos de ADN para encontrar material genético que coincida con el material encontrado en la escena del crimen, ha sido anunciado como una innovación novedosa.

Incluso se usó para identificar al Golden State Killer, un violador y asesino en serie que evadió a las autoridades durante décadas.

Robot Pluribus supera el póker multijugador

A principios de este año, varios de los jugadores de póker más elitistas del mundo fueron superados por un bot llamado Pluribus. El programa de inteligencia artificial fue el primero en vencer a los jugadores humanos en un juego de Texas Hold'em multijugador.

En el transcurso de 12 días, el robot superó a 15 jugadores diferentes, según un artículo publicado en la revista Nature.

Los esfuerzos para combatir el ébola están teniendo éxito

Durante el brote de este año en la República Democrática del Congo, los científicos anunciaron que dos tratamientos contra el ébola, una vacuna y un cóctel de anticuerpos llamado ZMapp, aumentaron drásticamente las tasas de supervivencia de los pacientes.

¿Al borde de una cura del VIH / SIDA?

Durante décadas, los científicos han luchado contra el VIH, buscando una cura para el virus que se ha llevado millones de vidas. Este año, un segundo paciente se curó efectivamente de la enfermedad, el primero se anunció hace 12 años.

Encontrar un tratamiento exitoso, estos han sido el resultado de trasplantes de médula ósea, ha sido un proceso dolorosamente lento, pero estos pequeños pasos revelan que una cura puede estar al alcance.

Desentrañar una de las ecuaciones más difíciles de las matemáticas

Este año, los matemáticos descubrieron varias soluciones a una ecuación diofantina (x3 + y3 + z3 = k) que los ha intrigado durante 65 años. Investigadores del MIT y la Universidad de Bristol, ayudados por una supercomputadora súper rápida, resolvieron el problema.

Llega un nuevo visitante interestelar

A fines de agosto, un científico ciudadano vio a un intruso interestelar surcando el cielo nocturno. Solo el segundo que aún no se ha descubierto en la historia, los científicos ahora están corriendo para aprender todo lo que puedan sobre el objeto intergaláctico. En los próximos meses, estamos seguros de aprender un poco más sobre los lejanos confines del universo.

La primera caminata espacial para mujeres hace historia

El 18 de octubre, Christina Koch y Jessica Meir realizaron la primera caminata espacial solo para mujeres, reparando una batería defectuosa en la Estación Espacial Internacional. Fue un momento innovador e inspirará a generaciones futuras de caminantes espaciales, lunares y de Marte. Después de todo, la clase de astronautas de Koch y Meir era 50 por ciento mujeres.

Google logra la supremacía cuántica

Google anunció en un artículo publicado el 23 de octubre en la revista Nature que finalmente había alcanzado la cuantía s upremacy, superando a los gustos de IBM, Intel y otros países.

En menos de tres minutos, su chip de computadora, Sycamore, fue capaz de resolver un problema que le llevaría a una supercomputadora 10,000 años desentrañar. Esto sentará las bases para futuros avances e innovaciones cuánticas.

¿Una cura para la fibrosis quística?

Dos estudios publicados en el New England Journal of Medicine y The Lancet este año revelaron que un nuevo tratamiento para la fibrosis quística, una enfermedad pulmonar dolorosa y debilitante, que afecta a decenas de miles de personas, tuvo éxito.

Después de que el gen responsable de la afección se identificara en 1989, los investigadores se propusieron desarrollar tratamientos dirigidos molecularmente. Ahora, parece que han encontrado uno.

Juntando el día que murieron los dinosaurios

Fue Dark Times para los dinosaurios hace 65 millones de años. Ahora, gracias a un estudio publicado el 24 de septiembre en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, tenemos una visión más clara de cuán oscuro se puso.

El documento presenta un desglose dramático de casi hora por hora de lo que sucedió el fatídico día en que el asteroide golpeó la península de Yucatán. Los impactos fueron generalizados y, afortunadamente para nosotros, permitieron el surgimiento de mamíferos.

Entendiendo a nuestros primos antiguos, los denisovanos

Una visión impactante a principios de este año reveló que nuestros primeros antepasados humanos pueden haberse apareado con denisovanos, primos extintos de los neandertales. Un estudio presentado en la Asociación Estadounidense de Antropólogos Físicos en marzo reveló que el grupo pudo haber sido mucho más diverso de lo esperado.

Un estudio publicado el 19 de septiembre en la revista Science identificó características genéticas que podrían ayudar a los científicos a reconstruir las características faciales únicas de nuestros primos lejanos.

Se revelan los peligros del vapeo

Este año, científicos e investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han estado trabajando para determinar la causa de una enfermedad pulmonar problemática que ha matado a más de 40 personas y enfermado a más de 2,000. Descubrieron que una forma de vitamina E que se encuentra en varios tipos de plumas vape fue la culpable.

Ahora, los legisladores están apuntando a la creciente industria, que ha florecido en los últimos años, a medida que los adolescentes han tomado la alternativa de fumar.