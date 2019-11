Venezuela es el tercer país con la peor velocidad de internet del mundo, según Speedtest

Credito: Web

30-1-19.-Speedtest realizó un informe sobre los países con mejor y peor conexión de internet de latinoamérica y el mundo; Venezuela arrojó como resultado el tercer peor en el mundo y el primero de la región, reseñó BBC.



Detrás de Venezuela solo se sitúan Argelia y Afganistán como los países con una velocidad de internet inferior a la del país latinoamericano. En contraste, Uruguay -el primer país de América Latina en este ranking- tiene una velocidad de descarga en red móvil que no llega a los 30 Mbps.



Los tres se sitúan al final de la lista de 141 países analizados por Speedtest, la web para medir la velocidad de las conexiones.



30-11-19.-En su informe anual publicado esta semana, el servicio revela que la mayoría de países en América Latina se sitúan en el cuadrante de «rezagados».



Y esto es así ya sea en lo que se refiere al servicio de internet fijo como al que las operadoras ofrecen en el celular. Chile es una excepción, ya que destaca en su velocidad en internet fijo, al igual que Uruguay, que arroja buenos números en la red móvil.



Sin embargo, si comparamos a cualquiera de ellos con las cifras del primer país de la tabla, nos damos cuenta de que la región aún tiene mucho que avanzar.



Millones de usuarios



Hasta junio de 2019, en América Latina y el Caribe había casi 454 millones de usuarios de internet, en comparación con los poco más de 300 millones en 2013.



En el último año, la velocidad media mundial de descarga en dispositivos móviles aumentó un 21,4% hasta algo más de 27 megabits por segundo (Mbps, la unidad con la que se mide la velocidad de internet) en julio de 2019 y un 37,4% hasta los 63 Mbps en conexiones fijas.



En lo más alto de la tabla se sitúa Corea del Sur con una velocidad de descarga en su banda móvil de 112 Mbps y casi 18 Mbps de subida.



Qatar con 75 Mbps de bajada en banda móvil y Noruega con 69 cierran el podio.



Los 3 mejores en América Latina



El país ha mejorado dos puestos con respecto al año pasado. Le sigue Cuba, con 28 Mbps, y México con 26,5.



Hay que tener en cuenta que el estudio analiza la velocidad y no otros componentes claves de la calidad de internet, como los cortes, el precio o lo que se conoce como «latencia»; es decir, la capacidad de respuesta de la red a una petición nuestra.