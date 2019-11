NASA: Inexplicable aumento repentino de oxígeno en Marte ¿podría ser nuestro futuro hogar?

23 de noviembre, 2019.- El descubrimiento de un inusual aumento en los niveles de oxígeno en el planeta Marte, tiene de cabeza a la comunidad científica que estudia el planeta más cercano a la Tierra.

Curiosity es un astromóvil del tamaño de un carro diseñado para explorar el cráter Gale en Marte como parte de la misión Mars Science Laboratory de la NASA. Su lanzamiento fue el 26 de noviembre de 2011 a las 10:32 am, y desde ese entonces, el robot ha reunido diversos descubrimientos.

Uno de los hallazgos que ha descubierto Curiosity ha sorprendido a los investigadores y se trata del último descubrimiento, hasta ahora.

El cráter Gale es uno de los lugares más prometedores de Marte en cuanto a posibilidades de hallar condiciones para la vida, ya que posee, entre otras características, rastros de un antiguo lago.

El astromóvil recogió muestras del aire en dicho planeta y mediante su instrumento de Análisis de Muestras en Marte (SAM), descubrieron que había 95% de dióxido de carbono (CO2), 2.6% de nitrógeno molecular (N2), 1.9% de argón (Ar), 0.16% de oxígeno molecular (O2), y 0.06% de monóxido de carbono (CO).

Concluyeron que el argón y el nitrógeno mantenían una concentración estable durante todo el año, pero en verano, el oxígeno aumentaba hasta un 30% y posteriormente los niveles de oxígeno se disminuían para otoño. Y esto se producía cada año.

El oxígeno varía de acuerdo a las estaciones, lo que sugiere un proceso atmosférico o superficial desconocido en el trabajo, según han señalado los autores del referido estudio, publicado el lunes en el Journal of Geophysical Research.

¿Qué será lo que produce el incremento de este elemento? ¿Y qué produce el descenso del mismo?

Los científicos consideraron que se necesitaría cinco veces más agua sobre Marte para producir el oxígeno adicional que encontraron. Y con respecto a la disminución repentina de dicho elemento, la causa debería ser la radiación solar; pero concluyeron que tomaría al menos 10 años para que el oxígeno desaparezca a través de este proceso.

Según Sushil Atreya, profesor de ciencias climáticas y espaciales en la Universidad de Michigan y autor del estudio en un nuevo artículo sobre los niveles de oxígeno, "la primera vez que vimos eso fue alucinante".

"Tenemos problemas para explicar esto", dijo Melissa Trainer, autora del estudio y científica planetaria en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

"El hecho de que el comportamiento del oxígeno no sea perfectamente repetible cada temporada nos hace pensar que no es un problema que tenga que ver con la dinámica atmosférica. Tiene que ser una fuente química y un sumidero que aún no podemos explicar", afirmó Trainer.

Timothy McConnochie, científico en la Universidad de Maryland y coautor del estudio, expresó su incertidumbre de que hasta ahora no han descubierto el responsable del incremento de oxígeno en el planeta rojo.

"Todavía no hemos podido encontrar un proceso que produzca la cantidad de oxígeno que necesitamos, pero creemos que tiene que ser algo en la superficie del suelo que cambie estacionalmente, porque no hay suficientes átomos de oxígeno disponibles en la atmósfera para crear el comportamiento que vemos," afirmó Timothy.

Futuras colonias

Sin duda, el inusual descubrimiento servirá de motivación para quienes tienen planes de enviar seres humanos a Marte, como el físico y empresario sudafricano Elon Musk, quien reveló en el Congreso de Aeronáutica Internacional, su plan para “Hacer de los humanos una especie interplanetaria", con un plan de colonización del planeta rojo a través de su compañía SpaceX.