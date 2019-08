Huawei ejercerá mayor control tecnológico sobre Cantv y Movilnet pero no las comprará

Credito: Comunicaciones Externas

17-08-19.-Cantv y Movilnet, ahora filiales de la Corporación Socialista de las Telecomunicaciones y los Servicios Postales, no serán vendidas a Huawei, como denunció el ex alcalde metropolitano Antonio Ledezma en su cuenta de Twitter, pero sí serán controladas por la multinacional china es aspectos claves de infraestructura tecnológica.



De acuerdo con una información publicada por el portal El Pitazo lo que habrá es un acuerdo marco con Huawei que representará una importante inversión para sanear ambas empresas que ahora funcionarán como entidades separadas.



Fuentes consultadas por Banca y Negocios aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro espera que la corporación china presente un plan que permita suprimir los rezagos en materia de conectividad que registra el país y haga posible el desarrollo de redes públicas 4G y 5G en un plazo breve, ya que hay preocupación por la estabilidad de los servicios.



Las fuentes estiman que son necesarias inversiones por el orden de los 1.600 millones de dólares en Cantv y Movilnet para ajustar los sistemas y resolver los graves problemas de mantenimiento que enfrentan las redes.



Indican los informantes de Cantv consultados que no solo se está conversando con Huawei, sino que también se quiere incorporar a otras empresas chinas y rusas, con el fin de recomponer la red y garantizar la estabilidad de los servicios.



De acuerdo con las más recientes cifras de Conatel, la situación del sector es ciertamente grave:



– En 2012, se llegó al máximo de penetración de la telefonía móvil con un nivel de 103% en líneas activas y 107% sobre suscriptores totales. A partir de ahí comenzó un declive que no ha parado hasta llegar a 64,87% en 2018.



– En 2013, Conatel registró el máximo histórico de 32.193.875 líneas totales de telefonía móvil, de las cuales 30.896.079 estaban activas; al término de 2018, el número de líneas bajó a 23.561.726, de las cuales 20.731.169 estaban activas, una caída de 26,81% u 8.632.149 líneas totales.



La disminución de las líneas activas es de 32,90% entre 2013 y 2018, lo que evidencia una dramática caída de los indicadores de reposición de móviles, perdidos a manos de la delincuencia o por los efectos de la recesión y la hiperinflación.



– En diciembre de 2013, este mercado tenía 13.445.716 teléfonos inteligentes y cinco años después Conatel contó 12.005.316, una reducción de 10,71%.

