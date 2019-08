Científicos crearon el mapa 3D más realista y detallado de la Vía Láctea

Un equipo de científicos polacos ha creado el mapa tridimensional de nuestra galaxia más completo hasta la fecha. Los resultados han sido publicados este 2 de agosto en la revista Science.

El modelo se basa en observaciones sobre 2.431 estrellas pulsantes cefeidas, puntos de referencia perfectos para los astrónomos, llevadas a cabo en el marco del Experimento de Lente Óptica Gravitacional (OGLE, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Varsovia (Polonia).

El telescopio de Varsovia y las estrellas cefeidas / K. Ulaczyk / J. Skowron / OGLE

"Las cefeidas son ideales para estudiar la estructura de la Vía Láctea, ya que mantienen una relación entre su periodo de pulsación y su luminosidad, lo que significa que podemos medir su brillo intrínseco en función de su periodo", explica la doctora Dorota Skowron, líder el estudio. En su opinión, el método permite medir distancias con gran exactitud.

Por todo ello, el nuevo modelo, que simula casi todo nuestro hemisferio de la galaxia, es mucho más preciso que en previas visualizaciones, que perdían fiabilidad a distancias por encima de los 10.000 o 15.000 años luz.

Las estrellas cefeidas de la Vía Láctea / plot by J. Skowron / OGLE, The Milky Way panorama by Serge Brunier, with permission

Una conclusión inesperada del trabajo tiene que ver con el grado de torsión del disco estelar de nuestra galaxia. Aunque ya se sabía que no es plano, las nuevas observaciones muestran que tiene la forma de una 's' y se curva más de lo que se pensaba.

"Si pudiéramos observar nuestra galaxia de lado, veríamos claramente su curvatura. Las estrellas que están a 60.000 años luz del centro de la Vía Láctea están a 5.000 años luz por encima o por debajo del plano galáctico", detalló Skowron.