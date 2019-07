(VIDEO) Conozca a Randy Brito, inventor venezolano que creó una red para comunicarse sin Internet

5 julio 2019 - Max Keiser del programa que transmite RT "Keiser Report" entrevistó al venezolano Randy Brito, de LochaMesh, que inventó una red en malla para las comunidades del bitcóin de todo el mundo.



El emprendedor venezolano Brito explicó algunas de las características de "LochaMesh", un software de código abierto que permite el intercambio de mensajes de texto o transacciones bitcóin sin necesidad de Internet ni acceso a la electricidad.



“Es resistente a la censura porque no utiliza el Internet normal, por lo que no hace falta recurrir al 3G o al 4G”, detalla Brito, uno de los creadores de esta innovadora tecnología. “Incluso puede utilizarse para que nuestras conversaciones privadas no pasen por un servidor, como sucede con WhatsApp, porque aunque las conversaciones en el servicio de mensajería están cifradas, la empresa está obligada a proporcionarle la clave al gobierno en caso de que este se la solicite, lo cual no permite garantizar la confidencialidad”, afirmó.



En cambio, con LochaMesh “el cifrado es punto a punto, por lo que nadie puede descifrar nuestras conversaciones ni nuestras transacciones”, añadió Brito.

Con información de: Actualidad.RT