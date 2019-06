Presentan el primer taxi aéreo que funciona con celdas de hidrógeno

Aunque aún no están disponibles de forma operativa, los taxis aéreos traen consigo una serie de promesas que buscan transformar la movilidad en los centros urbanos y suburbanos. Compañías tecnológicas como Uber ya comenzaron a desarrollar diversos modelos para impulsar este transporte de la mano de firmas aeroespaciales como Airbus, Boeing, Bell y Embraer, que buscan resolver el gran desafío de la autonomía de las baterías de estos vehículos autónomos y eléctricos .



Alaka'i es una firma tecnológica que afirma ser el primer fabricante en desarrollar un vehículo eléctrico aéreo que funciona con celdas de hidrógeno, un uso inédito de tecnología, que suele ser empleada de forma habitual en diferentes tipos de transporte terrestre. Su modelo de taxi aéreo, denomiado Skai, asegura una autonomía de vuelo de hasta cuatro horas con un rango de hasta 643 kilómetros. Con una carga de hasta cinco tripulantes, su recarga solo demandaría menos de 10 minutos.



La tecnología basada en el uso del hidrógeno como combustible ya se puso a prueba en diversos vehículos terrestres, como el tren eléctrico que circula en Alemania. A su vez, el ITBA y Mercedes-Benz trabajan de forma conjunta en un prototipo de colectivo que utiliza hidrógeno pero que no emplea celdas combustibles, con el objetivo de reducir el costo de producción, con un lanzamiento previsto para 2025.



Automotrices como Toyota cuentan con el modelo Mirai, un auto equipado con un tanque de hidrógeno que puede alcanzar una autonomía de hasta 480 kilómetros.



Las especificaciones del taxi aéreo Skai superan la capacidad de varios de los modelos que Uber planeaba para sus taxis aéreos eléctricos de despegue vertical, con una autonomía de hasta 100 kilómetros con una única carga en la batería. El reciente modelo prototipo Lilium tiene capacidad para cinco butacas, y su autonomía es de hasta 300 kilómetros con una carga.



Skai cuenta con un diseño de seis motores desarrollado de forma conjunta con el estudio Desingworks de BMW. A diferencia de los modelos eléctricos basados en baterías de litio, los creadores de este prototipo optaron por las celdas de hdrógeno por su rendimiento y bajo peso. "No podíamos llegar a ese punto en donde pudiéramos tener suficientes baterías para lograr la capacidad de carga que necesitábamos" , dijo Stephan Hanvey, CEO de Alaka'i sobre la elección de las celdas de hidrógeno.



En una primera etapa esperan que Skai sea operado por un piloto, pero a futuro esperan que Skai sea un vehículo eléctrico y autónomo. Sin embargo, aún restan años para que los taxis eléctricos aéreos circulen por los cielos, ya que Hanvey prevé que aún restan resolver diversos desafíos en la infraestructura para la provisión del hidrógeno, además del marco regulatorio de las agencias de aviación civil.