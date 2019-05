Presidente del sindicato: Cantv y Movilnet colapsan por tecnología obsoleta

Juan Veliz, presidente del Sindicato de la Cantv Credito: Web

22-05-19.-Juan Veliz, presidente del sindicato de trabajadores de Cantv denunció durante una entrevista radial en Circuito Éxitos las deterioradas condiciones en que están las compañías de telefonía e Internet Cantv y Movilnet, ambas propiedad del Estado.



“Cantv y Movilnet muestran una tecnología obsoleta, desmantelamiento de equipos, ni siquiera los aires acondicionados funcionan”, denunció el gremialista.



“Los usuarios están pagando por un mal servicio. Las oficinas de atención son prácticamente para recibir solo reclamos”, advirtió el dirigente sindical. Hay usuarios que tienen hasta tres años sin el servicio y no hay quien los apoye.



Señaló que la razón de esta situación es la desinversión: no hay cables para hacer sustituciones ni mantenimiento correctivo o preventivo. Ni siquiera sirven los aires acondicionados. “Si Cantv-Movilnet no hace las inversiones, es posible un colapso o un cierre técnico”, advirtió.



“Tenemos una empresa estancada, no tenemos ni siquiera para mantener la cartera de clientes", agregó.



Por otra parte, indicó que aproximadamente 6.000 trabajadores se han ido que ir de la empresa por el estancamiento: "En los cargos ponen fichas de partidos y no personas calificadas".



Pero aunque la fuga de empleados ha sido grave, dijo que todavía hay personas con ganas de levantar la compañía.