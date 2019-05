Filtran el nombre del nuevo sistema operativo con el que Huawei sustituirá al Android

Huawei desarrolló un "plan B" en caso de no poder utilizar el 'software' estadounidense, según reveló el presidente ejecutivo de la compañía china.

20 mayo 2019 - Huawei Technologies cuenta con un sistema operativo propio llamado provisionalmente Hongmeng y listo para ser puesto en funcionamiento en sustitución del 'software' Android de Google, según afirmó una fuente a HuaweiCentral.



El reporte se produce meses después de que el presidente ejecutivo de Huawei, Richard Yu, confirmara en entrevista con Die Welt que su empresa efectivamente ha preparado un "plan B" en caso de que ya no pueda utilizar los sistemas operativos estadounidenses.



No trascendió si Hongmeng es el nombre de la versión final del producto o solo corresponde a un código utilizado internamente por la compañía. La fuente, no obstante, especificó que la palabra fue escogida en honor a un personaje de la mitología china que representa el caos previo a la creación del mundo.



De acuerdo con el reporte, Hongmeng está basado en el sistema de código abierto Linux y será utilizado de forma universal en teléfonos móviles, tabletas y computadoras personales. La fuente añadió que el sistema operativo ya ha sido probado de forma oculta en los dispositivos de Huawei.



Esto se enmarca en la inclusión de Huawei Technologies en una lista negra del Departamento de Comercio de EE.UU., que impediría al gigante chino de las telecomunicaciones comprar piezas y componentes a las compañías norteamericanas sin la aprobación del Gobierno de EE.UU.



South China Morning Post había reportado que Huawei inició el desarrollo de un sistema operativo en 2012 luego de que EE.UU. pusiera en marcha una investigación en torno a esa empresa y a ZTE, compañía que fue vetada del país norteamericano el año pasado acusada de vender equipos a Irán en violación a las sanciones estadounidenses.