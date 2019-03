NASA detecta explosión de meteorito en el mar de Bering 10 veces más potente que la bomba de Hiroshima

Credito: Web

18-03-19.-La NASA informó este lunes sobre la explosión de un meteorito en la atmósfera de la Tierra ocurrida el 18 diciembre. Según la administración espacial, fue la segunda más fuerte de su tipo en los últimos 30 años y es el meteorito más grande en llegar a la atmósfera de la Tierra desde el que impactó en Cheliábinsk (Rusia) en 2013, reseñó la agencia Efe.



Aunque el estallido pasó desapercibido porque sucedió sobre el mar de Bering, frente a la península de Kamchatka, su impacto logró ser detectado por los satélites militares de Estados Unidos. Lindley Johnson, encargado de defensa planetaria de la NASA, le explicó a la BBC que una explosión de este tipo no es habitual, por eso ocurre dos o tres veces cada 100 años.



El asteroide entró el 18 de diciembre a la atmósfera, según el informe, a una velocidad de 32 kilómetros por hora, con un ángulo de siete grados. El cuerpo celeste explotó a 25 kilómetros de la superficie terrestre y la energía tuvo un impacto de 173 kilotones, es decir, generó 10 veces más que los 16 kilotones de la bomba nuclear usada en Hiroshima (Japón), en 1945.



"Eso equivale al 40% de la energía liberada en Chelyabinsk. Pero como ocurrió sobre el mar de Bering, no tuvo el mismo tipo de efecto ni apareció en las noticias. Eso es otra cosa que tenemos para nuestra defensa: nuestro planeta está lleno de agua", señaló a la BBC Kelly Fast, del programa de observación de objetos cercanos a la Tierra de la NASA. (Puede leer: Una misión de la NASA podría encontrar 1.400 planetas desconocidos)



A pesar de que no llegó a impactar con el mar, los expertos de la NASA han estimado que la explosión generó 10 veces la energía liberada por la bomba nuclear lanzada en Hiroshima por instrucción del entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman.



Johnson contó que la bola de fuego pasó por una zona cercana a las rutas usadas por los aviones comerciales que realizan trayectos entre América del Norte y Asia. Razón por la cual los investigadores de la agencia especial han estado en contacto con las aerolíneas. Hasta el momento, siguen estudiante los registros del vuelo para determinar cuál fue la ruta por la que pasó el meteorito.