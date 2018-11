Prolongar tu vida es mas fácil decirlo que hacerlo pero a partir de hoy tú puedes hacerte cargo

Prolonga tu vida (referencial) Credito: Lifehack.org

29 Nov - Mantener un estilo de vida saludable en el oeste es muy parecido a mantener un automóvil. Puede cobrarte dependiendo de lo mal que lo cuides.



Si eres un milenario, Gen-Xer o un Baby-Boomer (de la generación de los '60s), la salud es el gran ecualizador. No favorece a nadie sino al proactivo. Cualquier persona en cualquier etapa puede tomar su salud en sus propias manos. Sin embargo, el conocimiento de la salud no es una dotación natural y debe ser buscado. El problema es que gran parte de la información que encontramos en Internet con respecto a la salud generalmente está escrita por "charlatanes". Para romper con este tema, he compilado una lista de 5 formas de prolongar su vida con citas disponibles para cada uno. Algunas de estas citas provienen directamente de la Organización Mundial de la Salud, la Clínica Mayo, sitios web gubernamentales o médicos que han sido citados en los enlaces.



Las siguientes áreas son cosas que podemos pasar por alto en la vida, pero a las que debemos prestar más atención. Aquí hay 5 formas de hacerse cargo y prolongar su vida a partir de hoy.



Adoptar una dieta saludable



La ingesta de sodio y azúcar en la dieta occidental promedio deja mucho que desear. ¿Cómo puedes prolongar tu vida con tu dieta? El truco es consumir sodio y azúcar con moderación. La Organización Mundial de la Salud recomienda lo siguiente:



El consumo de más frutas, verduras, legumbres, frutos secos y granos.

Reduciendo su ingesta de sal, azúcar y grasas.

Tener una vida social



Tener una vida social también es una forma clave para que prolongues tu vida. La Clínica Mayo nos muestra algunos beneficios clave de tener amistades:



Reduce el estrés

Te ayuda a lidiar con el trauma

Lo alienta a cambiar o evitar hábitos de vida poco saludables, como beber en exceso o la falta de ejercicio

Hacer ejercicio regularmente



Es obvio para la mayoría que necesita hacer ejercicio para prolongar su vida. Sin embargo, si está cuestionando su rutina de ejercicios, aquí tiene un consejo:



Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) recomiendan al menos 2.5 horas por semana de ejercicio de intensidad moderada para aumentar la esperanza de vida en 4.5 años.



Dormir lo suficiente



Lo sé. El jefe quiere que dediques más horas, necesitas jugar con los niños un poco más para que se cansen lo suficiente como para irse a dormir, tienes una cosa más en tu lista de verificación para completar antes de ir a la cama: estos Son todos los puntos muy validos. ¿Cómo puedes prolongar tu vida con esta apretada agenda? Piense en las muchas veces que simplemente se sienta y mira su teléfono inteligente durante esas horas fuera del horario. Las habilidades de administración del tiempo también se pueden usar en su vida personal para obtener la cantidad necesaria de sueño necesaria para estar saludables. Estos son algunos de los beneficios de dormir lo suficiente:



El sueño mantiene tu corazón sano

Puede prevenir el cancer

Reduce el estrés

Reduce la inflamacion

Puede ayudarte a perder peso.

Reduce tu riesgo de depresión

Ayuda al cuerpo a reparar cualquier daño.

Consumir mucha agua



Nuestros cuerpos son 75% de agua. La mayoría de nosotros no obtenemos las cantidades necesarias de agua para mantener nuestra salud. Estos son algunos de los beneficios de consumir cantidades adecuadas de agua:



Puede prevenir el cáncer de colon

Elimina las toxinas

Ayuda en la pérdida de peso.

Hidrata tus articulaciones.



"La salud es riqueza". Todos hemos escuchado ese adagio una y otra vez. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la repetición no excluye el dicho del hecho. Si usted es una persona sana, no tendrá que gastar el dinero de su jubilación en las facturas del hospital. Es más probable que uses ese dinero para disfrutar de una buena y larga vida.



Ahora que ha comprobado estos consejos rápidos, ¡espero que tome los pasos necesarios para prolongar su vida a partir de hoy!