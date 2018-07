Google permite a cientos de empresas espiar tus correos de Gmail

04-07-18.-En un momento en el que la privacidad de los datos personales en la red está más cuestionada que nunca, otra gran tecnológica acaba de colocarse en el punto de mira. Y es que, se ha descubierto que Google, a través de su servicio de correo electrónico Gmail (el más usado del mundo) ha dado durante años acceso a tus correos personales a los desarrolladores de complementos de este sistema.



Según publica el periódico estadounidense 'The Wall Street Journal', se trataría de una práctica normalizada que se asemeja peligrosamente a lo que hacía Facebook con empresas como Cambridge Analytica, aunque de momento en el caso de Google no hay ninguna prueba de que estos permisos se hayan utilizado con fines ilícitos.



Es decir, incluso los ingenieros humanos de compañías de terceros que crean complementos para Gmail han tenido acceso (y muchos siguen teniéndolo) a los correos personales de los usuarios que hubieran instalado sus complementos.



No solo pudiendo acceder al contenido de los mismos sino a todos los detalles como las direcciones, las horas de envío o la firma del 'email' para que pudieran hacer con esa información prácticamente lo que quisieran.



La bomba ha caído estrepitosamente esta madrugada sobre Mountain View que, mientras esperamos a que hagan alguna comunicación oficial explicando todo este asunto, han asegurado al medio especializado 'The Verge' que solo "dan datos a los algunos terceros y con el consentimiento explícito de los usuarios". Explican que su proceso de verificación implica comprobar si la identidad de una empresa está representada correctamente en su aplicación, conocer si su política de privacidad establece que supervisará los correos electrónicos y saber si los datos que la empresa está solicitando tienen sentido para lo que hace. Lo que sí han confirmado es que algunos desarrolladores han solicitado acceso a cuentas de Gmail pero no se les ha otorgado permiso, aunque la compañía no dirá cuántos.



A la espera de conocer más detalles sobre esta práctica, si usas Gmail (o cualquier otro servicio de correo electrónico) habitualmente lo mejor es que compruebes que complementos tienes instalados en tu cuenta y mires que permisos les has otorgado. Hay algunos como 'Return Path' que son mundialmente conocidos y que, en el caso del segundo, ya ha confirmado que tiene a cientos de ingenieros leyendo miles de correos para entrenar a sus algoritmos. Aunque, como comentan desde The Wall Street Journal, la política de privacidad es algo confusa, al igual que ocurre con las aplicaciones de tu móvil puedes manejar estos permisos para que solo accedan hasta donde tú quieras.



Para ver esto en los sistemas de Google solo tienes que ir al navegador Chrome > Menú de los tres puntos que se encuentra en la esquina superior derecha > Más herramientas > Extensiones. Te aparecerán todas las que tienes instaladas y deberás ir comprobando una a una.

